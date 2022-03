Borrell aclara que su petición de bajar la calefacción no va dirigida a España porque no recibe gas ruso

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha aclarado este miércoles que su petición de bajar la calefacción en las casas para cortar los lazos económicos con Rusia no va dirigida a España porque no recibe gas ruso.

“Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí”, ha explicado este miércoles Borrell en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que Europa paga a Rusia al día 700 millones de euros, aproximadamente, por gas, petróleo y carbón que exporta a los países dependientes de estos productos. “Tenemos que dejar de pagar a Putin”, ha instado Borrell.

Según ha indicado, una manera “bastante elemental” de hacerlo es consumiendo menos para reducir la dependencia de quien ataca a Ucrania. “Un grado menos de temperatura en casa es un 7% de ahorro de gas ruso. Dos grados menos es el 14% menos. Los refugiados pasan mucho más frío. Creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible”, ha reclamado.

Este miércoles las declaraciones de Borrell han suscitado críticas por parte del ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha pedido que deje de “hacer el ridículo y vuelva a casa”, por lo que Borrell ha señalado después que su petición va más dirigida a los países dependientes de gas ruso y no específicamente a España.