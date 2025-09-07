Bolaños: «Una minoría de jueces hace mucho daño a la justicia, pero la mayoría trabaja con imparcialidad» El ministro defiende la renovación del CGPJ, anuncia 2.500 nuevos jueces y critica los intentos de boicot de la derecha; también se pronuncia sobre los casos de Ábalos y Santos Cerdán

E. P. Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que existe una «minoría» de jueces cuyos comportamientos «hacen mucho daño a la justicia», pero defendió que la mayoría de los magistrados desempeña su labor con profesionalidad e imparcialidad. En referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en TVE, Bolaños precisó que el mandatario no descalificó a ningún juez, sino que «describió una realidad que es incontestable».

Bolaños destacó la labor del Ejecutivo en la renovación de la justicia, calificándola como «la mayor transformación en décadas», y señaló que hay quienes sienten recelo ante estos cambios. Recordó que asociaciones judiciales que en 1985 criticaron la Ley Orgánica del Poder Judicial ahora advierten contra tocar la independencia judicial.

Sobre el nombramiento de Perelló como presidenta del CGPJ, el ministro señaló que ha permitido recuperar la normalidad institucional y compartió sus planteamientos sobre el déficit de jueces en España. Explicó que la reforma de la Justicia permitirá incorporar 2.500 nuevos jueces en tres años y garantizará un acceso transparente y meritocrático a la carrera judicial, con pruebas anónimas, grabaciones de exámenes y becas para aspirantes de todos los niveles socioeconómicos.

Bolaños también criticó los intentos de la derecha de boicotear la apertura del año judicial y recordó que fracasaron al intentar colapsar el Poder Judicial bloqueando su renovación durante más de cinco años.

Casos de Ábalos y Cerdán

El ministro reconoció que la presunta implicación de los ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en casos de corrupción fue «un golpe muy duro». Elogió la respuesta del partido, que apartó a ambos de sus funciones y les solicitó la acta incluso antes de iniciar investigaciones judiciales.

Bolaños admitió que el PSOE se siente «engañado y traicionado», y recalcó que nadie fuera del círculo cercano de los implicados tenía conocimiento de los hechos. «Las conversaciones de las que hemos tenido conocimiento muestran que solo el círculo interno compartía la información, y nadie más sabía nada», concluyó.