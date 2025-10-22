El BOE publica el Real Decreto-ley que destina 500 millones a la atención integral de pacientes con ELA El nuevo Real Decreto-ley 11/2025 introduce el Grado III+ de dependencia extrema y garantiza ayudas económicas de hasta 9.859 euros al mes para quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica y otras patologías de alta complejidad

E. P. Madrid Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:53

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, que destina 500 millones de euros para reforzar la atención 24 horas a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. La normativa, que entrará en vigor este jueves, deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días.

El decreto tiene como objetivo desarrollar y cumplir las medidas de la Ley 3/2024, conocida como Ley ELA, aprobada hace un año. Entre sus novedades, destaca la creación del Grado III+ de dependencia extrema, que incluye a personas con Grado III y diagnóstico de ELA en fase avanzada, así como a pacientes con otras enfermedades complejas e irreversibles. Este nuevo nivel reconoce la dependencia total para las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de asistencia personal e instrumental debido a problemas respiratorios y disfagia.

Los pacientes incluidos en el Grado III+ podrán recibir una prestación económica destinada exclusivamente a ayuda a domicilio o asistencia personal, con un máximo de 9.859 euros al mes y un mínimo garantizado de 4.930 euros por paciente.

Para financiar estas medidas, el Real Decreto-ley incrementa la dotación presupuestaria prevista para 2025: 379 millones de euros adicionales para el IMSERSO, reforzando el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y 121 millones de euros más para el presupuesto del nivel convenido en dependencia, elevando la aportación total del Estado a 904 millones de euros en 2025.

Con esta normativa, el Gobierno cumple en plazo con la Ley ELA, que establece un plazo de 12 meses para actualizar la normativa y garantizar los derechos de las personas que padecen ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.