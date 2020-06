Bildu declina aplaudir a la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en el Congreso

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no han aplaudido este sábado en el Congreso el discurso de la a vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como “coartada” para blanquear a la coalición abertzale, a quien ha pedido no reconocer como “actor político” por no haber condenado los atentados de ETA.

Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a las autoridades del Estado que se han dado cita en el hemiciclo, entre ellas cinco ministros además de diputados y senadores.

Mientras que Iñarritu sí se ha sumado, puesto en pie, al minuto de silencio que se ha guardado después en memoria de las víctimas, ha preferido no secundar el aplauso con el que la mayoría de los presentes en el Salón de Plenos ha recibido las palabras de Pedraza.

El que sí ha aplaudido, aunque algo menos de tiempo que la mayoría de los presentes, ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien también ha rendido homenaje puesto en pie a todas las víctimas en el gesto del minuto de silencio.

La vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha sido este año la voz de este colectivo, al que tradicionalmente representa la persona que ostenta la Presidencia de esta entidad. Pero Marimar Blanco, no ha podido acudir a esta décima edición de este homenaje por motivos personales.

Pedraza ha tenido también menciones al terrorismo yihadista, pero ha centrado el grueso de su intervención en denunciar el “discurso falaz” de la formación que lidera Arnaldo Otegi. “Hoy nos encontramos con un intento macabro de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo etarra, con el de quienes integraban la organización asesina, a través del discurso falaz de los líderes ideológicos de su entorno”, ha enfatizado.

Tras denunciar que ahora EH Bildu “se jacte de quitar o poner gobiernos”, ha dejado claro que las víctimas jamás van a permitir “ambigüedades” sobre lo que ha significado el terrorismo etarra. “El terrorismo no admite equidistancias, ambigüedades ni blanqueamientos”, ha insistido Pedraza.

En este contexto, ha advertido de que “la aritmética parlamentaria no debería ser jamás coartada para encontrar atajos que permitan eludir las consecuencias que nuestro ordenamiento prevé como respuesta a los actos de quienes aterrorizaron nuestro país durante décadas”.

Pedraza ha denunciado que los pilares de la verdad, la memoria y la dignidad que representan el compromiso de la sociedad española con las víctimas son frecuentemente “vapuleados con anuencia, condescendencia o el más doloroso de los silencios cómplices o interesados”.

En este contexto es en el que ha clamado contra la presencia de Bildu en instituciones como la parlamentaria desde la que, se ha quejado, intentan “desdibujar” los crímenes que “siguen sin condenar”.

El corazón, fuera del Congreso

Tras alertar de un rebrote de la violencia callejera y protestar por la permisividad ante los homenajes a terroristas condenados, Pedraza ha denunciado también las “distintas medidas en favor de los presos de ETA” y se ha referido a las organizaciones que, como la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), han declinado acudir al acto del Congreso.

La AVT, que la propia Pedraza presidió entre 2011 y 2016, ha convocado una concentración frente a la Cámara Baja, a la que se ha sumado la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. “El corazón de la mayor parte de los que estamos aquí está fuera, con ellos”, ha dicho Pedraza en su discurso.

En este contexto, ha dejado claro a los presentes que el apoyo a la víctimas no pasa únicamente por actos como el del Congreso, sino que “pasa única y exclusivamente por hechos que a día de hoy están más ausentes que nunca y que causan al conjunto de las víctimas un dolor e impotencia indescriptibles”.

“Les pido que no cierren los ojos ni miren para otro lado”, ha rogado Pedraza, llamándoles a no reconocer como acto político a quienes “están en la Cámara sin condenar los atentados terroristas y siguen considerando que la violencia en algún momento tuvo justificación”.

“Su estrategia de minimizar, justificar y blanquear sólo persigue lograr, de una forma u otra, la impunidad de sus atrocidades”, ha advertido, subrayando su determinación de “no permitirles salir victoriosos de su nueva cruzada: la de manipular la verdad”.