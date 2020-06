Badiola: “No podemos descartar una segunda oleada de coronavirus, pero sí la hubiera, no tendrá los mismos efectos”

La positiva, según Badiola, es que se ha infectado menos gente, algo que ha achacado al confinamiento: “Si no, no estaríamos en ese porcentaje”, de forma que se ha evitado que “muchas personas hayan enfermado y lo hayan pasado mal”, además de que hubiera habido “más muertes”.

El catedrático ha considerado que ha habido un “falso debate” sobre si había que priorizar la salud o la economía ante la pandemia porque ambos aspectos “están relacionados” ya que “si no se asegura a un turista que cuando venga a España, no se contagia, no va a visitarnos” y tampoco los ciudadanos acudirán a un restaurante, bar o comercio, “si no se sienten seguros”.

Badiola ha calificado de “lógico” que haya “prisa por abrir los negocios” porque “hay que restaurar” la actividad, pero “hay que tener un ojo mirando la economía y otro a la sanidad”, ha resaltado.

El catedrático ha felicitado a los ciudadanos “por el esfuerzo que han hecho” y les ha rogado que mantengan la “prudencia” y acaten y pongan en práctica las normas de prevención porque “el virus sigue con nosotros”. “Eso tendrá un premio, tener un buen verano que todos esperamos poder disfrutar”, ha sostenido.

A los políticos, les ha indicado que después de haber tenido que afrontar una situación “difícil”, han de aprender a “cuidar del sistema sanitario” ya que “van a venir más epidemias en el futuro, no solo por un posible rebrote, porque vivimos en un mundo global”, donde las personas y las mercancías viajan mucho y existn problemas medioambientales.

“Son situaciones de riesgo”, que hay que prever, ha dicho Badiola, que ha comentado que la globalización permite mejorar la economía, pero también supone que cuando surge un problema sanitario en un lugar concreto del mundo, “en un día se trasladan a miles de kilómetros de distancia”.