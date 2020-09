Badajoz también sufre las medidas restrictivas con reducción de aforos y limitación de reuniones a 10 personas

La Junta de Extremadura ha aprobado una serie de medidas excepcionales para la ciudad de Badajoz, la más poblada de la región, con casi 153.000 habitantes, que consisten en la reducción de aforos y una limitación de las reuniones a un máximo de diez personas durante los próximos 14 días a partir de este domingo.

Son medidas similares en este sentido a la Fase 2 de la desescalada, pero sin embargo no afectan ni a la movilidad de los ciudadanos ni a los accesos y salidas de la ciudad. Tampoco afecta a los protocolos ya en marcha en los centros educativos, si bien probablemente en los próximos días se adoptarán nuevas medidas respecto a las residencias de mayores.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicio Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se han decido estas medidas, que entrarán en vigor este domingo tras ser publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, si bien deben ser ratificadas posteriormente el lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En estos momentos, tal y como ha detallado Vergeles, la ciudad presenta una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 269 casos por cada 100.000 habitantes, superior a la media regional de 255 casos, si bien hay zonas, principalmente Cerro Gordo, con una incidencia mucho mayor, en este caso de 521 casos.

En concreto, se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas, los velatorios a un máximo de 25 máximo cuando se celebran al aire libre y de 15 en espacios cerrados.

En los lugares de culto se reduce el aforo al 50%, las celebraciones tales como bodas, bautizos y comuniones al 50% cuando se celebren en locales cerrados, y nunca se permitirá que haya más de 100 al aire libre o 50 en espacios cerrados.

En los locales comerciales, aforo se reduce al 40%, mientras que las zonas comunes de los centros comerciales no podrán superar el 30%. Los mercadillos también reducen sus puestos al 30 por ciento.

Se prohíbe el consumo en barra en locales de hostelería y restauración, mientras que los aforos se reducen al 40% en el interior y al 50% en las terrazas. En bibliotecas, cines y teatros se reducen los aforos a un tercio, y las reuniones de negocio se limita al 50% del aforo del local.

En su comparecencia, el consejero de Sanidad ha detallado que de las casi 160.000 pruebas PCR que se han realizado en Extremadura, 32.000 se han hecho en el área de salud de Badajoz. En este sentido, ha señalado que el 14 por ciento de las analizadas en las últimas 24 horas han dado positivo.

Vergeles ha destacado que estas medidas, a las que “nos tenemos que acostumbrar”, tienen como objetivo “proteger la salud” de la población, y que se adoptan tratando de mantener el equilibrio entre las razones sanitarias y las económicas.

En total, en Badajoz hay 549 positivos por PCR, y 2.112 ciudadanos en seguimiento, 952 de ellos considerados contactos estrechos. Solo este sábado se esperan realizar otras 400 pruebas PCR en la ciudad para “ir acotando los brotes”.

No afectan a la movilidad

Vergeles ha insistido en que Badajoz no retrocede a la Fase 2 de la desescalada, si bien ha reconocido que las medidas adoptadas son similares a la misma, con la salvedad de que no afectan a la movilidad de los ciudadanos, ni hay franjas horarias para dar paseos o practicar deporte.

Asimismo, ha subrayado que la transmisión comunitaria sigue siendo “controlada” y que estas medidas se adoptan para que “no se descontrole”, especialmente en aquellas zonas de la ciudad con una mayor incidencia.

Vergeles ha ofrecido datos desagregados por zonas de salud, a fin de que los ciudadanos lo conozcan y también para que las policías, tanto local como nacional, intensifiquen la vigilancia en el cumplimiento de las medidas higienicosanitarias y de aforos.

Así, tras Cerro Gordo, con una tasa de 521 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúan la zona Centro, con 388; La Paz, con 250; San Fernando, con 235; Suerte de Saavedra, con 225; Ciudad Jardín, con 224; Valdepasillas, con 223; San Roque, con 192; y El Progreso, con 158.

Pese a estas diferencias, el consejero ha detallado que las medidas adoptadas afectan a toda la ciudad y no por zonas con más incidencia debido a que los positivos de las últimas jornadas se están produciendo en toda la ciudad.

Colaboración ciudadana

El consejero ha aprovechado para volver a hacer un llamamiento a la sociedad para doblegar la curva de contagios, que aún no ha llegado al pico, ha reiterado, en esta segunda ola. “Ni la administración local ni la regional solas podemos combatir el virus. Necesitamos la participación activa de la sociedad”, ha subrayado Vergeles.

Asimismo, tras remarcar que la ciudad de Badajoz está trabajando “ejemplarmente” en la coordinación con la Junta desde el inicio de la pandemia, ha señalado que el principal motivo de contagios están en el “ocio no controlado”, en referencia a botellones y fiestas privadas, que está “dando problemas”, no solo en Badajoz, sino en toda la comunidad autónoma, así como las reuniones familiares, donde hay tendencia, ha dicho, a “relajarnos en las medidas de seguridad”.

Restricciones en centros de mayores

El acuerdo adoptado este sábado no contempla medidas, sin embargo, para los centros de mayores de la ciudad, si bien Vergeles ha avanzado que es “posible” que en los próximos 14 días se adopten medidas relativas a la “restricción de las visitas” en estos espacios.

Unos centros en los que la adopción de medidas es de “una dificultad extrema” porque se pone en una balanza que el virus no entre en la residencia, y no cerrar la residencia a las visitas porque algunas de las personas que viven en ellas tienen deterioros cognitivos que se agudizan cuando no reciben a sus familiares.

“Para permitir ese equilibrio el resto de la sociedad se tiene que comportar de una forma responsable para que la incidencia no sea alta y las visitas no sean un riesgo” para los usuarios, porque la primera ola, ha dicho, demostró que cuando el virus entra en una residencia tiene “un efecto devastador”.

Más allá de la situación en Badajoz, Vergeles ha señalado que están “preocupados” por la situación en la ciudad de Cáceres y en Almendralejo, con datos de incidencia que no superan la media de la comunidad pero “cuando sea necesario tomar medidas específicas, las tomaremos”, porque lo más efectivos es tomar medidas “precoces” y “contundentes”.

Fútbol con público

Por último, a preguntas de los periodistas, el consejero se ha mostrado “sorpendidísimo” de lo “estrictos, respetuosos y ordenados” que han sido los eventos futbolísticos “frente a otros” cuando se les ha requerido planes de contingencia para poder tener público y en el propio desarrollo de los partidos.

Así, se ha mostrado “profundamente satisfecho” de la relación con los clubes que han permitido “aforos ordenados”, así como circuitos para la entrada y salida del público. Por tanto, ha avanzado que en Extremadura continuará habiendo público, con los aforos establecidos, siempre que se mantenga “esta dirección”.