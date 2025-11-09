Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena E. P.

Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena

Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este martes, tras el lunes festivo en la capital

E. P.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:41

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras sufrir una bajada de tensión a consecuencia de la fuerte gastroenteritis que padece, han informado fuentes regionales en un comunicado.

Ayuso ha acudido esta mañana a la Catedral de la Almudena, donde ha trasladado a la prensa los deseos que tenía para la patrona de Madrid. Minutos después ha abandonado la misa y lo ha hecho en ambulancia hasta la Jiménez Díaz, donde ha sido trasladada por el Samur «tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba», ha informado la Comunidad.

Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este próximo martes, tras el puente festivo en la capital. Ayer Ayuso tuvo que suspender la agenda que tenía prevista con su participación en el Congreso del PP andaluz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  5. 5 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  7. 7 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  8. 8 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar
  9. 9 Las siete vidas de las cárceles
  10. 10 La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena

Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena