Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este martes, tras el lunes festivo en la capital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena

E. P. Madrid Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:41

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras sufrir una bajada de tensión a consecuencia de la fuerte gastroenteritis que padece, han informado fuentes regionales en un comunicado.

Ayuso ha acudido esta mañana a la Catedral de la Almudena, donde ha trasladado a la prensa los deseos que tenía para la patrona de Madrid. Minutos después ha abandonado la misa y lo ha hecho en ambulancia hasta la Jiménez Díaz, donde ha sido trasladada por el Samur «tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba», ha informado la Comunidad.

Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este próximo martes, tras el puente festivo en la capital. Ayer Ayuso tuvo que suspender la agenda que tenía prevista con su participación en el Congreso del PP andaluz.