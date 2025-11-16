Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El senador del PP, Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso participan en la I convención ideológica de NNGG de Madrid E. P.

Ayuso acusa a Sánchez de llevar a España al "guerracivilismo" con unas consecuencias que "tardarán tiempo en arreglarse"

Dice que "va a ser un final de legislatura muy complicado", donde tendrán que "combatir muchas trampas"

E. P.

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel DíazAyuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España a la "división" y al "guerracivilismo" con unas consecuencias "desastrosas" que "tardarán muchísimo tiempo en arreglar".

Así lo ha expresado este domingo durante la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid, bajo el lema 'mUEve España', donde ha destacado el papel de los jóvenes para que este «mal» no vaya «a más».

"Es verdad que tenéis una dificultad y es porque antes había un proyecto de nación que se defendía desde distintos puntos de vista, desde la izquierda, desde la derecha y desde el centro derecha liberal. Había un proyecto de nación y ahora falta todo esto", ha lamentado.

En este punto, Ayuso ha criticado a Sánchez por "querer llevarnos al guerracivilismo de manera calculada y que intenta levantar un muro constantemente". "Mientras no gobiernen los demás, todo es posible. Digo yo que algo tendremos que hacer para no colaborar con esa estrategia", ha remarcado.

La presidenta del PP de Madrid ha pedido a los jóvenes a "no permanecer inmóvil a todo lo que está sucediendo" y ha lanzado que la "herencia" que deja el proyecto de Sánchez es "pernicioso". Ha añadido que "va a ser un final de legislatura muy complicado, donde tendrán que combatir muchas trampas".

"Deja una herencia envenenada a todos los efectos, a los jóvenes españoles, en el momento en el que gasta lo que no tiene y que pertenece a las generaciones futuras, que muchas de sus decisiones ya no se podrán tomar en libertad, porque se han quedado endeudadas por este proyecto", ha censurado.

Asimismo, la dirigente madrileña ha lamentado "las imágenes" que se han visto en las universidades con "unos contra otros y alumnos contra alumnos". "﻿Eso en España no se vivía desde hace décadas. Eso no nos lo podemos permitir. Ni tampoco la cancelación porque no nos gusta el ponente", ha subrayado.

