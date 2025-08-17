Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de «parálisis» ante la crisis de incendios La presidenta madrileña reclama anticipación, más medios y menos burocracia tras una semana en la que se han calcinado más de 150.000 hectáreas y han fallecido seis personas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Parque Central de Bomberos en Las Rozas.

E. P. Madrid Domingo, 17 de agosto 2025

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central en la actual ola de incendios forestales, al que acusa de permanecer «paralizado» mientras «todo se quema» y limitarse a «buscar culpables» en lugar de actuar con antelación.

«Siempre reaccionan igual: esperan a que todo se hunda o se apague para después señalar a otros y, si acaso, decidir algo», denunció desde el Parque Central de Bomberos de Las Rozas, donde hizo balance de la campaña Infoma 2025.

Ayuso reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez la «falta de rigor, humanidad y previsión» y recordó que España atraviesa «la semana más negra de incendios que se recuerda», con más de 150.000 hectáreas arrasadas y seis víctimas mortales.

También criticó el uso «electoralista» de la catástrofe y defendió que las comunidades más afectadas, como Galicia, Castilla y León o Extremadura, necesitan recursos inmediatos: «No hay que esperar a que todo se queme, hay que adelantarse». En este sentido, subrayó que la dotación de la Unidad Militar de Emergencias es «cuatro veces inferior» a la de la Comunidad de Madrid y no alcanza a cubrir todo el país.

La presidenta madrileña reclamó además una revisión de la burocracia europea, que —dijo— no tiene en cuenta las condiciones extremas de sequía y calor de la Península Ibérica. A su juicio, el abandono rural y la rigidez administrativa han impedido realizar labores preventivas durante el año.

Respecto a la transición energética, advirtió de que «negar el problema» es ignorar el impacto de las emisiones de CO2 derivadas de los incendios. «Nos ponemos ecologistas cuando conviene, pero no se hacen las tareas preventivas necesarias», afirmó, pidiendo más coordinación entre administraciones y atención a los vecinos que han perdido cultivos o ganado.

«Lo urgente era actuar hace una o dos semanas», concluyó, alertando de que aún quedan «días muy difíciles».