El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa. E. P.

Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski y otros líderes

El presidente del Gobierno se conectará por videoconferencia a la reunión

E. P.

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:04

Una avería en el avión presidencial ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su viaje a París y su participación presencial en la reunión prevista este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, según confirmaron fuentes de Moncloa a Europa Press.

Sánchez regresará a Madrid y finalmente se conectará por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios', donde se debatirán las garantías de seguridad a ofrecer a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

En el Palacio del Elíseo estarán presentes, además de Zelenski, siete jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro polaco, Donald Tusk; y el canciller alemán, Friedrich Merz. También asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Asimismo, una treintena de líderes participarán de manera telemática, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al primer ministro británico, Keir Starmer; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al primer ministro portugués, Luís Montenegro; y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.

