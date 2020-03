Atención: es ilegal que las empresas obliguen a sus trabajadores a coger vacaciones

Expertos y abogados laboralistas consultados por Europa Press han advertido que ante la situación de estado de alarma aprobado este sábado por el Gobierno por la crisis sanitaria del coronavirus no pueden obligar a sus trabajadores a disfrutar de sus vacaciones como medida para paliar los efectos económicos, ya que no es legal, pues éstas deben ser pactadas entre ambas partes.

A este defecto de forma se añade el de fondo, porque las vacaciones “deben perseguir el descanso del trabajador” y, atendiendo al decreto presentado por el Gobierno para atajar la propagación del virus, todas las personas tienen prohibidos los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Lucena ha recordado que la empresa debe anunciar las fechas para el periodo vacacional con dos meses de antelación, por lo que en caso de que se intenten colocar con la justificación de la pandemia del coronavirus, no estaría en tiempo.

NO SE TRATA DE UN “PROBLEMA DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO”

El abogado Miguel Durán, del despacho Durán & Durán Abogados, ha añadido que la “potestad organizativa” que le otorga el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores al empresario “no se extiende a imponer a los trabajadores un régimen de vacaciones por una causa de fuerza mayor”, como es el coronavirus.

Según ha dicho, “no habrá ningún juez” que vea el soporte legal en “acudir a un procedimiento autoritario” para imponer vacaciones como si fuera un “problema de organización de trabajo”. “Éste no es un periodo de vacaciones, el Gobierno no se harta de decirnos que no puede ser para el disfrute de ocio”, ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que si el trabajador no consiente la imposición de las vacaciones, debe negarse por escrito y conseguir pruebas de que la postura del empresario es “confundir el periodo vacacional con un periodo como éste” para poder presentar una demanda laboral.

Misma opinión comparte la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez, que ha insistido en que las vacaciones tienen que ser “pactadas” porque de lo contrario si el asunto llega a judicializarse, vía demanda individual o colectiva, un juez podría acordar que estos días de libranza se consideren como un “permiso retribuido”, es decir, que el empresario reconozca a sus trabajadores los días de vacaciones perdidos.