Arrimadas: “El independentismo está subidito y se cree impune porque el Gobierno de España se lo permite”

Pero el Gobierno no solo no actúa, sino que “da premio a los que se saltan las leyes”, ha afirmado Arrimadas, que también lo ha acusado de “hacer un corte de mangas a todas las comunidades autónomas que cumplen”.

Sobre la posibilidad de que, en los dos años de legislatura que le quedan, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pacte con la Generalitat la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, la líder de Cs cree que Sánchez “es un peligro público” y “es capaz de cualquier cosa”. “Pero eso o algo peor”, ha añadido.

También le preocupa un posible acuerdo para reformar el Estatuto de Autonomía, ya que, según ha recordado, la intención del PSOE es recuperar las partes que el Tribunal Constitucional anuló en 2010 y eso incluiría la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, “entre otras muchas barbaridades”.

Así, “la próxima vez, cuando den otro golpe, encima tienen a los jueces controlados, que es lo que quiere hacer el separatismo”, ha apuntado Arrimadas, que ha instado a los dirigentes autonómicos socialistas a decir “qué les parece darle al separatismo un poder judicial propio”. “Porque luego hablan con la boquita pequeña, pero no hacen nada”, les ha reprochado.

Y aunque los dirigentes catalanes no consiguieran esa reforma del Estatut, no celebraran un referéndum de autodeterminación o no volvieran a declarar la independencia de Cataluña, la presidenta de Ciudadanos ha dejado claro que llevan años “violando los derechos” de los catalanes no independentistas.

“Vas a un edificio público en Cataluña y ves propaganda separatista, adoctrinan a los niños en las escuelas, las Administraciones señalan a funcionarios que no son separatistas, se usa dinero público en el ‘procés’, en TV3 se insulta y se humilla a España y a los catalanes que nos sentimos también españoles, que somos la mayoría”, y esto ocurre “todos los días”, ha denunciado.