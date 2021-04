Arrimadas “cree y espera” que Rivera no esté tras la operación del PP contra Cs

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reconocido este miércoles que no habla con el anterior líder del partido, Albert Rivera, desde el pasado diciembre y ha dicho que cree y espera que no forme parte de la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja.

En una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, Arrimadas ha precisado que la última conversación entre ambos se produjo “en Navidades, en diciembre”, y que desde entonces no han hablado por teléfono ni se han comunicado por mensajes.

Es decir, que no hablaron tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Ciudadanos pasó de 36 escaños en el Parlament a seis, y tampoco tras la decisión de Cs de promover mociones de censura en Murcia contra el PP, su antiguo socio de gobierno, que desencadenó la convocatoria de comicios anticipados en la Comunidad de Madrid por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP), que rompió el Ejecutivo de coalición con Cs.

“YA HABLAREMOS, NO ESTAMOS PELEADOS”

A pesar de esta falta de contacto, Arrimadas ha asegurado que no tiene “ningún problema” con su predecesor en el cargo. “Ya hablaremos, no estamos peleados”, ha comentado, añadiendo que ella se lleva bien “con todo el mundo” y que con Rivera ha compartido “un montón de momentos” a lo largo de los años.

El exlíder de Ciudadanos, que el año pasado dio a entender en varias ocasiones que no compartía la estrategia de Arrimadas al frente del partido, por sus acuerdos con el PSOE de Pedro Sánchez, ha mantenido un perfil más discreto en los últimos meses y no se ha pronunciado sobre el hundimiento electoral de la formación naranja en Cataluña ni sobre los últimos acontecimientos en Murcia y en Madrid.

Cuando a Arrimadas le han preguntado si sospecha que Rivera puede estar detrás de la ‘OPA’ del PP contra Cs, ha respondido: “Tengo mucho aprecio personal por Albert. Yo creo que no, quiero creer que no, espero que no y de verdad que creo que no”.

Ante esa operación de los ‘populares’, cree que muchos votantes no entenderán por qué en un momento como este “la prioridad del PP tiene que ser atacar a Ciudadanos”. “Se les está viendo el plumero, de lo que se trata aquí es de mantenerte en el mismo partido donde has estado toda la vida, porque no has trabajado nunca fuera de la política, a toda costa, atacando a un partido con el que gobiernas en un montón de sitios”, ha apuntado.

GENTE QUE “ESTABA EN Cs PERO NO ERA DE Cs”

Respecto a Fran Hervías, que fue el secretario de Organización del partido en la etapa de Rivera y que recientemente dejó Ciudadanos y su escaño en el Senado, ha indicado que en su caso “está contratado” por el PP.

“Es verdad que en este partido a lo mejor había gente que estaba en Ciudadanos pero no era de Ciudadanos”, ha reconocido para, a continuación, desearles “lo mejor en lo personal” tanto a Hervías como al exportavoz en las Cortes Valencianas Toni Cantó y a otros cargos que han dejado Cs para entrar en el PP. “Que sean muy felices y ayuden desde sus nuevas posiciones en lo que puedan”, ha agregado.

En cualquier caso, Arrimadas ha abogado por no dar “tanto protagonismo” a los que se marchan y a quienes “no siguen los principios de un partido” o “están intentando hacer daño” y destacar en cambio el ejemplo de aquellos afiliados que “están en carpas de Cs sin cobrar un duro” o que “se están partiendo la cara” frente al nacionalismo en pueblos de Cataluña.

En su opinión, “la inmensísima mayoría” de los militantes se incorporaron a Ciudadanos porque creen en unos ideales, aun sabiendo que “no iban a tener nada de beneficio personal”, y son “miles y miles” los que siguen apoyando el proyecto. Ante el “afán” de algunos partidos “por intentar acabar con el centro político, tenemos que ser muy resistentes y creérnoslo mucho”, ha subrayado.