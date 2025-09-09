Aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco con la prohibición de fumar a menores y la ampliación de los espacios sin humo El precepto endurece las restricciones al consumo, la venta y la promoción de productos relacionados con el objetivo de proteger la salud pública y frenar el tabaquismo entre los jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005 para endurecer las restricciones sobre el consumo, venta y publicidad de tabaco y productos relacionados. La reforma, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, incorpora medidas clave para proteger la salud pública y especialmente a la infancia y adolescencia.

Prohibición del consumo a menores

Por primera vez, se prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos asociados, como cigarrillos electrónicos, shishas o bolsitas de nicotina, a menores de edad. Hasta ahora, solo estaba prohibida la venta o entrega a este colectivo.

Ampliación de espacios sin humo

La ley amplía las zonas donde estará prohibido fumar, incluyendo terrazas de bares, recintos de espectáculos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte y centros educativos, tanto en interiores como al aire libre. También queda prohibido fumar en vehículos con conductor.

Restricciones a productos y publicidad

Se equiparan las restricciones a cigarrillos electrónicos, incluyendo la prohibición de los dispositivos de un solo uso, por sus impactos ambientales y su accesibilidad a los jóvenes. Además, se prohíbe toda forma de publicidad directa o indirecta, en medios tradicionales y digitales, y el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de ocio por parte de empresas del sector.

Sanciones y señalización

Los responsables de los espacios sin humo deberán colocar señalización visible que informe sobre la prohibición, y quienes incumplan la norma podrán enfrentarse a multas que pueden llegar hasta 600.000 euros.

Observatorio para la prevención

Se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que coordinará y evaluará las políticas públicas para reforzar la lucha contra el tabaquismo tras su supresión en 2014.

El empaquetado genérico, pendiente

Aunque el Ministerio de Sanidad defendió la inclusión del empaquetado genérico, similar al que aplican países como Australia y Francia, la medida no ha sido finalmente incorporada por falta de acuerdo en el Gobierno. No se descarta su introducción durante la tramitación parlamentaria.

Iniciativas complementarias

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para crear zonas perimetrales libres de humo cerca de edificios públicos, aeropuertos, estaciones y paradas de transporte, con el objetivo de proteger a personas no fumadoras, especialmente niños, mayores y pacientes vulnerables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado que esta ley responde a una demanda social mayoritaria que busca «respirar aire limpio» y proteger a las futuras generaciones de los daños del tabaco, que causa más de 50.000 muertes al año en España.