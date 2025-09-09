Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Sanidad, Mónica García. E. P.

Aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco con la prohibición de fumar a menores y la ampliación de los espacios sin humo

El precepto endurece las restricciones al consumo, la venta y la promoción de productos relacionados con el objetivo de proteger la salud pública y frenar el tabaquismo entre los jóvenes

E. P.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:01

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005 para endurecer las restricciones sobre el consumo, venta y publicidad de tabaco y productos relacionados. La reforma, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, incorpora medidas clave para proteger la salud pública y especialmente a la infancia y adolescencia.

Prohibición del consumo a menores

Por primera vez, se prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos asociados, como cigarrillos electrónicos, shishas o bolsitas de nicotina, a menores de edad. Hasta ahora, solo estaba prohibida la venta o entrega a este colectivo.

Ampliación de espacios sin humo

La ley amplía las zonas donde estará prohibido fumar, incluyendo terrazas de bares, recintos de espectáculos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte y centros educativos, tanto en interiores como al aire libre. También queda prohibido fumar en vehículos con conductor.

Restricciones a productos y publicidad

Se equiparan las restricciones a cigarrillos electrónicos, incluyendo la prohibición de los dispositivos de un solo uso, por sus impactos ambientales y su accesibilidad a los jóvenes. Además, se prohíbe toda forma de publicidad directa o indirecta, en medios tradicionales y digitales, y el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de ocio por parte de empresas del sector.

Sanciones y señalización

Los responsables de los espacios sin humo deberán colocar señalización visible que informe sobre la prohibición, y quienes incumplan la norma podrán enfrentarse a multas que pueden llegar hasta 600.000 euros.

Observatorio para la prevención

Se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que coordinará y evaluará las políticas públicas para reforzar la lucha contra el tabaquismo tras su supresión en 2014.

El empaquetado genérico, pendiente

Aunque el Ministerio de Sanidad defendió la inclusión del empaquetado genérico, similar al que aplican países como Australia y Francia, la medida no ha sido finalmente incorporada por falta de acuerdo en el Gobierno. No se descarta su introducción durante la tramitación parlamentaria.

Iniciativas complementarias

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para crear zonas perimetrales libres de humo cerca de edificios públicos, aeropuertos, estaciones y paradas de transporte, con el objetivo de proteger a personas no fumadoras, especialmente niños, mayores y pacientes vulnerables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado que esta ley responde a una demanda social mayoritaria que busca «respirar aire limpio» y proteger a las futuras generaciones de los daños del tabaco, que causa más de 50.000 muertes al año en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  2. 2 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  3. 3 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  4. 4 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  5. 5 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  6. 6 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  7. 7 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»
  8. 8 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  9. 9 La Plaza Mayor se abarrota al son de Antonio José
  10. 10 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este martes 9 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco con la prohibición de fumar a menores y la ampliación de los espacios sin humo

Aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco con la prohibición de fumar a menores y la ampliación de los espacios sin humo