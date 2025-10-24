Antonio Tejero, autor del golpe de Estado 1981, recibe el alta hospitalaria para continuar con su «recuperación» Se encuentra en situación de estabilidad clínica

El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, ha recibido este viernes el alta hospitalaria para continuar con su «recuperación» en el «entorno familiar», según ha informado el despacho A.Cañizares abogados, que representa a la familia.

«Tras el desmentido inicial, nos complace informar de que Antonio Tejero Molina se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria, continuando su recuperación en el entorno familiar», detalla el despacho en un comunicado.