Álvaro García Ortiz se niega a contestar a la acusación de González Amador en el juicio por la presunta filtración del 'email': «No lo hice llegar» El fiscal general del Estado asegura que responderá únicamente a su defensa, a los fiscales y al tribunal, y acusa a González Amador de actuar de forma «desleal» y de buscar que las posibles responsabilidades recaigan exclusivamente sobre él

E. P. Madrid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este miércoles que no responderá a las preguntas de la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el juicio que se sigue en su contra por una presunta filtración de un correo electrónico. García Ortiz calificó la actuación de González Amador de «desleal» y afirmó que solo contestará a su defensa, a los fiscales y a las preguntas que considere pertinentes el tribunal.

El acusado se presentó ante los magistrados del Tribunal Supremo sin toga, en una silla frente a una pequeña mesa con micrófono, explicando que su negativa a contestar a la acusación particular se basa en su «posición jurídico-procesal». Señaló que la querella presentada por González Amador no contenía todos los datos necesarios para «descubrir la verdad» y que el relato de hechos había reconducido el proceso en su contra.

García Ortiz detalló que la querella omitió información clave sobre el correo del 2 de febrero de 2024, enviado por la defensa de González Amador no solo a la Fiscalía de Delitos Económicos sino también a un abogado del Estado. Además, destacó que otro correo del 12 de marzo de 2024 fue inicialmente revelado por el propio González Amador a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y que este se utilizó con fines políticos. También subrayó la omisión de que González Amador habló con un periodista de El Mundo que publicó la noticia que desencadenó la investigación.

El fiscal general acusó a González Amador de buscar que cualquier responsabilidad económica recaiga «exclusivamente» sobre él, al renunciar a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Durante su declaración, García Ortiz reiteró que no filtró el correo del 2 de febrero de 2024, que ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar la cárcel. Cuando la fiscal preguntó directamente si había hecho llegar el email, respondió: «No lo he hecho llegar… Sí, me ratifico».

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, precisó que contestar a ciertas cuestiones no implica validar diligencias que la defensa considera «nulas de pleno derecho», en referencia a los registros realizados el 30 de octubre de 2024 en los despachos de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sus resultados.