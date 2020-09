Almeida no descarta un confinamiento en el futuro en Madrid si empeoran las cifras

Madrid no para de sumar personas contagiadas por la COVID-19, así como el resto del territorio español. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmaba hace algunas semanas que el confinamiento era inviable, pero la situación ha cambiado tanto en los últimos días que hoy ha afirmado “no se descarta ningún escenario”, aunque por el momento rechaza la posibilidad.

“En estos momentos no creo que haya riesgo de un confinamiento, pero si la pregunta es si se descarta algún escenario, no, no se descarta ninguno”, afirmó Almeida en una entrevista en Telecinco.

En la misma entrevista, el alcalde de Madrid explicó que el aumento de contagios en la capital se debe a la “densidad de población y a que Madrid es el principal nudo de comunicación” en España. Hablamos de una población de 3,3 millones de personas”, señaló Almeida.

Asimismo, ha querido recordar que la situación actual es muy diferente a la que Madrid sufrió en marzo, ya que los datos de hospitalizados y de mortalidad eran superiores. También, destacó que “tenemos la capacidad hospitalaria para atender esta situación”. Por último, alertó que igualmente es importante hacer lo posible para bajar la curva de contagios.

Finalmente, Almeida se dirigió al Gobierno para apelar a la responsabilidad y a una cogobernación junto a las Comunidades porque “no se puede ostentar un mando único durante el estado de alarma y ahora desentenderse y pasar el asunto directamente a las Comunidades Autónomas”, expresó el presidente de Madrid.