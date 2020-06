Alerta por una nueva estafa en la que aseguran que tus vecinos te han denunciado por no llevar mascarilla

El #COVID19 es un asunto muy serio. Que el #cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han “delatado” por no llevar mascarilla, es de chiste. #NiCaso:

NO sigas enlaces incluidos en correos de contactos desconocidos

NO descargues adjuntos de remitentes sospechosos pic.twitter.com/ir2S3nwKlk