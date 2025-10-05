Albares anuncia que 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo El ministro asegura que, si todo transcurre según lo previsto, los primeros 21 ciudadanos regresarán a España a lo largo del día

E. P. Madrid Domingo, 5 de octubre 2025, 10:59

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que, «si nada se tuerce», un grupo de 21 españoles que formaban parte de la Flotilla y permanecían retenidos en Israel abandonará Tel Aviv este domingo para regresar a España durante el día.

«Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya hemos organizado todo para que puedan volar a Tel Aviv. Contamos con el acuerdo de las autoridades israelíes y, si todo sigue según lo previsto, hoy mismo llegará a España el primer grupo de 21 españoles y españolas, de los 49 que actualmente figuran en nuestra lista», declaró el ministro al Canal 24 Horas de RTVE, según recoge Europa Press.