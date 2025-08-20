Adif restablece la circulación ferroviaria y Renfe reanuda el servicio Madrid-Galicia Más de 50.000 viajeros se han visto afectados por la suspensión de seis días motivada por los incendios en Ourense

La Gaceta Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:23 Comenta Compartir

La Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia recupera este miércoles su tráfico ferroviario después de que Adif haya verificado el buen estado de la infraestructura y los servicios de emergencia hayan confirmado que la evolución de los incendios en la provincia de Ourense permite reanudar los viajes con plenas garantías de seguridad.

La circulación llevaba suspendida de manera indefinida desde el pasado jueves 14 de agosto, cuando las llamas obligaron a cortar el servicio. Durante estos seis días, Renfe ha puesto en marcha trenes especiales entre Madrid y Zamora para atender la demanda, además de ofrecer cambios y devoluciones sin coste a los más de 50.000 viajeros afectados por la suspensión de 101 trenes.

Los días más críticos fueron el 14 y 15 de agosto, cuando más de 10.000 personas con billete se vieron afectadas en cada jornada. Ante esta situación, Renfe habilitó 65 autobuses y varios taxis para garantizar los desplazamientos, además de más de 500 plazas hoteleras para quienes perdieron enlaces ferroviarios.

Adif, por su parte, mantuvo abiertas durante las noches las estaciones de Madrid y Galicia más afectadas, donde se repartieron alimentos, bebidas y mantas para los viajeros que tuvieron que pernoctar.

La prioridad en todo momento ha sido la seguridad de los viajeros y de los equipos de emergencia que trabajan en la zona. Por ello, hasta que la dirección de la extinción no autorizó el paso de trenes, la circulación se mantuvo suspendida. En paralelo, los técnicos de Adif realizaron revisiones diarias para garantizar que la vía estuviera lista en cuanto se levantaran las restricciones.

Con la reapertura de la LAV, Renfe restablece progresivamente los servicios habituales entre Madrid y Galicia, poniendo fin a una interrupción que ha marcado el mayor desafío operativo del corredor desde su inauguración.