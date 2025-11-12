La acusación de González Amador mantiene su petición de cuatro años de cárcel para el fiscal general García Ortiz El letrado del novio de Ayuso ratifica su solicitud de prisión e inhabilitación por revelación de secretos, mientras la defensa del fiscal presenta pruebas que apuntan a que el correo nunca salió de la Fiscalía

E. P. Madrid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:54

La acusación particular que representa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este miércoles ante el Tribunal Supremo que mantiene su petición de cuatro años de prisión y tres de inhabilitación y suspensión de empleo para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

El abogadoGabriel Rodríguez Ramos hizo pública su posición durante la quinta sesión del juicio, en la que García Ortiz se enfrenta a penas que, en total, podrían alcanzar seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

El fiscal general está acusado de haber filtrado a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía reconocer dos delitos fiscales y abonar una multa a cambio de un acuerdo para evitar su ingreso en prisión.

Tras la declaración de García Ortiz, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pidió a las partes que confirmaran sus conclusiones. Rodríguez Ramos indicó que solo introducía modificaciones menores, pero que mantenía íntegramente su petición de condena.

En la misma línea se pronunciaron las acusaciones populares ejercidas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la plataforma Foro Libertad y Alternativa, que agrupa también a Vox y Hazte Oír.

La única acusación que ha variado su postura ha sido Manos Limpias, que rebajó su petición de prisión de cuatro a tres años al aplicar una atenuante por «vulneración del secreto sumarial».

Por su parte, la APIF solicita seis años de cárcel y doce de inhabilitación por delitos que incluyen prevaricación, mientras que el ICAM pide cuatro años de prisión y tres de suspensión de empleo y sueldo. Las organizaciones Vox, Hazte Oír y Foro Libertad y Alternativa también reclaman cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación.

La defensa aporta nuevas pruebas documentales

Durante la sesión, la defensa de García Ortiz, representada por la Abogacía del Estado, presentó cuatro documentos clave para sostener que el fiscal general no filtró el correo sobre González Amador.

El primero es una certificación de la Fiscalía fechada el 30 de octubre de 2025, en la que se acredita que el correo del 2 de febrero «sigue alojado» en la cuenta genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid.

El segundo documento, también de la misma fecha, confirma que doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso remoto a esa cuenta y, por tanto, al citado correo.

La tercera prueba es un acta de soportes digitales de octubre de 2025 que certifica que se recuperaron los correos de la cuenta personal de Gmail del fiscal general. Según la defensa, en la búsqueda solo aparecieron seis resultados relacionados con la palabra 'Campos', sin que ninguno hiciera referencia al periodista de la Cadena SER. La acusación particular, sin embargo, cuestionó esa interpretación.

Por último, la Abogacía del Estado presentó una serie de correos hostiles recibidos por García Ortiz durante la investigación judicial, tras filtrarse su dirección personal. En ellos, se le insultaba con expresiones como «Eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno (...), delincuente».