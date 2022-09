Abascal pide a Sánchez un referéndum sobre las nucleares

“Pregunte a la gente, esa que ve en fotos, utilice artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren una energía más cara o quieren explorar sus propios recursos naturales”, ha desafiado Abascal en línea con el plan ‘España Decide’ que Vox promueve para la convocatoria de una serie de referéndums sobre asuntos que considera “fundamentales” y sobre los que cree que los ciudadanos no han podido pronunciarse.

“Este Gobierno va a seguir dando una respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Putin coherente con una crisis mayor que tenemos por detrás, que es la emergencia climática”, ha zanjado Sánchez reprochando a Abascal que no defienda los intereses de la clase media y trabajadora , sino “de los de arriba”.

Sin embargo, Sánchez ha descartado estas soluciones y ha explicado que el Gobierno trabaja para hacer frente a dos crisis, la energética consecuencia de la guerra de Ucrania -compartiendo preocupación por la evolución de los precios y su impacto en la cesta de la compra- y la crisis climática. “Y ambas respuestas tienen que ser coherentes”, ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en duda que Vox realmente defienda a España. Y ha preguntado si defiende a su campo, que se está “desertificando como consecuencia del cambio climático”, a sus ríos, que se están quedando sin caudal, o al aire de España, que “cada vez está llevándose más vidas”.

A juicio de Sánchez, Vox “se empeña” en optar por energías “que vienen de otros países” en vez de apostar por las autóctonas de España, como son las renovables, el sol y el viento. “Ustedes no defienden España, defienden otros intereses, los intereses de los de arriba”, ha reprochado.

Y ha aprovechado para criticar también al Partido Popular: “Visto lo visto hay claramente en el sistema político dos derechas, una derecha que niega cambio climático y otra que no dice no exista pero que actúa como si no existiera ese cambio climático, que es el Partido Popular”.