Abascal afirma que «no habrá democracia plena en España mientras Sánchez no asuma responsabilidades» El líder de Vox acusa al presidente del Gobierno de ser el «centro de una trama» que, a su juicio, ha derivado en ataques a la justicia y en múltiples casos judiciales que afectan a su entorno

Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este viernes que en España «no volverá a haber una democracia real hasta que Pedro Sánchez asuma las consecuencias de sus actos» y «responda por los crímenes contra el Estado de Derecho», unas declaraciones realizadas tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Abascal criticó que el jefe del Ejecutivo continúe en su cargo pese a que, según afirmó, es «responsable de que el fiscal general, que depende de él, esté hoy condenado». Desde Coria (Cáceres), sostuvo que el Gobierno y sus socios llevan «mucho tiempo en una campaña de acoso contra la justicia y el Tribunal Supremo», y afirmó que «todo lo que rodea a Pedro Sánchez termina rindiendo cuentas ante los tribunales».

El dirigente de Vox insistió en que Sánchez es «la 'x' de toda la trama» y que su entorno, desde antiguos colaboradores hasta familiares, está inmerso en causas judiciales que, afirmó, constituyen «uno de los mayores escándalos de la democracia española».

Cuestionó además de quién dependen figuras como el fiscal general o dirigentes como Cerdán, Ábalos o Gallardo, respondiéndose que todos dependen «del mismo Pedro Sánchez», al que calificó como «capo de la mafia» y acusó de «robar a manos llenas» mientras aplicaba políticas «contra el pueblo, el campo, la industria y las libertades».

Abascal también arremetió contra el «pacto permanente» entre PSOE y PP en asuntos como inmigración, políticas medioambientales o cuestiones de género, y defendió que el cambio político en España solo será posible si se «derrota tanto a los de la estafa como a los de la mafia», en referencia a ambos partidos. Criticó igualmente que líderes del PP elogiaran a Sánchez tras conocerse la condena al fiscal general.

En relación con el 50º aniversario de la monarquía, Abascal explicó que no asistió al acto institucional porque no participará «en ningún evento en el que esté la mafia gubernamental», y acusó al acto de estar «basado en las leyes de memoria histórica» para dirigir la interpretación del pasado.

Sobre las negociaciones en la Comunidad Valenciana para la elección del nuevo presidente de la Generalitat, señaló que avanzan y confió en que el PP no repita «errores» cometidos en otras regiones. Subrayó que, en este caso, Vox considera esenciales las inversiones en infraestructuras y obras hidráulicas que, según él, habrían evitado la tragedia registrada en Valencia y que responsabiliza al PSOE —y a acuerdos con el PP en Bruselas— de haber frenado.

Abascal afirmó que el presidente valenciano, Carlos Mazón, asumió responsabilidades con su dimisión, mientras que, en su opinión, Pedro Sánchez sigue en su cargo pese a tener «una responsabilidad criminal» por paralizar obras y no enviar ayuda.

Finalmente, se refirió a su reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con la que asegura mantener una relación «estrecha y permanente». Dijo haberle trasladado la situación de «corrupción sin precedentes» que atribuye al Gobierno español y afirmó que los líderes europeos «tienen dificultades para creer» los casos que afectan al entorno del presidente.