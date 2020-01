Ábalos, a los que piden su dimisión: “Yo vine para quedarme y no me echa nadie”

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha respondido a aquellos que, como Vox y PP, piden su dimisión por su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en la noche del domingo al lunes. “Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie”, ha advertido.

El también secretario de Organización de los socialistas ha intervenido este sábado durante el Comité Nacional del PSdeG-PSOE en Santiago de Compostela, donde ha confesado estar en medio de un fin de semana “un poco rarito”. “En fin, molesta, pero no me impacta. ¿Sabéis por qué? Porque vengo de muy lejos, en esto estoy desde el año 76”, ha explicado.

Tras agradecer el “ánimo” que, según ha dicho, le trasladan los miembros del partido, ha matizado: “Sinceramente, tampoco es que me haga mucha falta. Tengo clara cuál es mi labor”. Y es que, a su modo de ver, todo forma parte de una estrategia para “atacar unas siglas de 140 años de honradez”.

“Cuando ocurre una cosa de estas, ¿sabéis en qué pienso? En el presidente del Gobierno. Cuando a uno le molesta esta tontería, imaginaos el presidente del Gobierno, con una presión tremenda que lleva años aguantando”, ha proseguido, para luego resaltar la “fortaleza” de la formación y su “capacidad para crear afectos y su solidaridad”. “La fortaleza de este partido radica en su unidad. No de ahora, de siempre”, ha insistido, elogiando además su origen obrero.

“YA SABÍAMOS DE QUÉ IBA ESTO”

Frente a todos estos “ataques” por parte de la oposición, de los que dice que “no es la buena política”, Ábalos ha apelado a la “entereza” y la “tranquilidad” de quien gobierna: “Ya sabíamos de qué iba esto. Ya sabíamos las consecuencias de todo esto. Las tareas valientes siempre van a encontrar resistencias. Lo importante es que sigamos cumpliendo con la agenda del cambio”.

El secretario de Organización del PSOE ha enmarcado esta estrategia en “un síntoma de debilidad” y ha lamentado que PP y Ciudadanos vayan “a remolque” de las propuestas de Vox. “Es la ultraderecha la que está situando la agenda de debate político. Los tienen absolutamente condicionados allí donde gobiernan y nos piden explicaciones al resto”, ha remachado.

En este sentido, Ábalos se ha preguntado si “es normal” que el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, diga que al PSOE “le pone que se hable de sodomía”. “¿Eso es aceptable? ¿Se puede ir a alguna parte con alquien que hable así?”, ha cuestionado, para seguidamente apuntar al PP: “Le debe parecer que está bien”.

En este contexto, ha diferenciado la actitud del PSOE cuando pierde unas elecciones con la de los populares, ya que en las de 1993, las últimas que ganó Felipe González, hablaron de “pucherazo”, y en las del 2004, cuando venció Zapatero por primera vez, dijeron que había sido “por un atentado”. “En cambio ellos siempre ganan limpiamente (...) y nosotros pues ya sabéis, que siempre tenemos un problema de legitimidad para ganar”, ha ironizado.

FEIJÓO SABE “LAS DEBILIDADES” DE CASADO

En el marco del inicio de un año electoral en Galicia, el ministro de Transportes ha apelado a que “el cambio llegue” a la Comunidad de la mano del secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, porque “no puede ser” que el PP de Alberto Núñez Feijóo “busque una trinchera para hacer oposición al Gobierno de España”.

Para Ábalos, Feijóo “es el primero que sabe las debilidades” de Casado, “que no ganó ni sus primarias” --lo hizo en la segunda vuelta frente a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que había vencido la primera--, sino que “tuvo que maniobrar” para ello y “dejó claro que eso de perder no va con él”.

Así, frente a una derecha que “ahonda en esa frustración”, el secretario de Organización socialista ha apelado a “generar afecto y no odio”, porque el límite es “no atentar contra la convivencia”. “¿Y eso cómo se hace? Con respeto a la libertad, y la libertad se ejerce sin intimidaciones”, ha añadido.