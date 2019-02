Rajoy: "Si no se hubiera llamado a un referéndum ilegal, no habríamos visto lesiones el 1-O"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha responsabilizado a los líderes independentistas que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 de las lesiones que sufrieron aquella jornada ciudadanos y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra 12 de los líderes del 'procés'.

"Realmente, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente, ni usted ni yo ni nadie hubiésemos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y miembros de las fuerzas y cuerpos de Segurdiad. Eso es lo importante", ha señalado

Rajoy contestaba a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, quien le planteaba si en aquella jornada "pudo ver en periódicos digitales o en la televisión las lesiones a los votantes" que participaron en la convocatoria. No obstante, la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, también se ha interesado por este asunto y ha proyectado un vídeo en la sala mostrando cargas policiales y un herido hablando a cámara.

"Lamentablemente, imágenes como estas he visto muchas a lo largo de mi vida y hay otras que tendrían también interés", ha planteado Rajoy, para incidir en que "la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos" como los que mostraba el vídeo porque "si se hubiera actuado cumpliendo la ley y si no se hubiera pretendido violentarla no se habrían visto ni estas imágenes ni otras".

"Yo lamento muchísimo estas imágenes, no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para que se den estas imágenes", ha añadido.

Por otro lado, Rajoy ha admitido que cabe la "posibilidad" de que la Generalitat engañara u ocultara al Gobierno que podía estar desviando dinero público para la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Una posibilidad es que se hubiera engañado u ocultado algunas partidas, pero esto le corresponde ya a los tribunales", ha manifestado Rajoy en su declaración como testigo durante el juicio por el proceso independentista en Cataluña y en respuesta a preguntas del abogado del exconsejero Josep Rull, el exdiputado Francesc Homs.

El letrado había consultado a Rajoy sobre unas palabras que pronunció en el Congreso de los Diputados en las que afirmó que el referéndum no costó ni un euro al erario público. Para contestar, el testigo ha querido hacer primero una introducción del contexto durante el 'procés', recordando que el Ejecutivo tomó "algunas decisiones para el control de las cuentas de la Generalitat", a cuyo interventor se ordenó que comunicara "todos los gastos que se hacían" desde Cataluña.

Y así, a medida que el Ministerio de Hacienda iba recibiendo la documentación, y cuando se percataba de que ese dinero gastado podía ser usado para financiar el referéndum, se "daba parte" a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, algo que, según ha revelado, hizo hasta en "en nueve ocasiones".

Ha sido en ese momento cuando el exjefe del Ejecutivo ha revelado que también cabe la "posibilidad de que se hubiera engañado u ocultado algunas partidas", pero ha subrayado que esta investigación "le corresponde ya a los tribunales".

"NO SE PUEDE DESCARTAR"

"¿Considera que se podría haber pagado lo que se escapara a la intervención?", ha preguntado entonces el abogado. "Considero lo que le he dicho. No se puede descartar, pero está fuera de mi competencia", ha insistido el expresidente.

Entonces, Homs ha querido saber por qué dijo en el Congreso que el 1-O no supuso ningún gasto para el dinero público, haciendo constar además que lo afirmó en febrero de 2018, meses después de la celebración del referéndum.

"Se estaba produciendo un control de las cuentas; yo no podía preveer que alguien se saltara eso o no era conocedor de las nueve ocasiones que la Secretaría de Estado informó", ha concluido.

