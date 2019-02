Oriol Junqueras, contagiado por San Valentín: "Amo a España, a la gente de España y a su cultura"

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo por el juicio que se está celebrando contra los dirigentes independentistas catalanes. El líder de ERC ha mantenido que se considera "un preso político" y que la única violencia el 1-O la ejercieron los cuerpos de seguridad, no quienes han organizado "un referéndum, ni promover pacíficamente la independencia".



La sorpresa ha llegado cuando el dirigente, a modo de disculpa y justificando que no tiene ningún problema con el país, ha soltado un "amo a España, a las gentes de España y a la cultura española" coincidiendo con la fecha del 14 de febrero en la que se celebra San Valentín. Va a ser cierto eso de que las flechas de cupido no hacen prisioneros.