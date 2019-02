Miles de personas acusan a Sánchez de "traicionar" a España por sus cesiones en Cataluña

12:45. El Manifiesto ha acusado además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "traición" al país y de "dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia", y han dado su apoyo a los jueces del Tribunal Supremo (TS) que a partir de este martes se encargarán del juicio contra el 'procès'. Asimismo, exige la inmediata convocatoria de elecciones. "Tras meses de constantes cesiones intolerables y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de 2017, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el Presidente de la Generalitat", han denunciado los firmantes. Y es que, a juicio de los convocantes de la manifestación, "los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática". Por eso han reafirmado, a un día de que arranque el juicio "sobre el asalto a la unidad de la Nación española", su "compromiso" con la Justicia, dando su apoyo a los jueces del TS que se encargarán del 'procès', "que llevan meses sufriendo la presión independentista".

12:35. El manifiesto de la concentración convocada por PP y Cs, con el apoyo de Vox, en la Plaza de Colón ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que "la unidad nacional no se negocia" y que los españoles "no están dispuestos a tolerar más traiciones, ni concesiones". "Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática", reza el manifiesto, leído por los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón, ante la presencia de miles de personas que han respaldado la protesta, cuyo lema ha sido "Por una España unida, ¡elecciones ya!". En el texto, se subraya que "ningún gobierno está legitimado para negociar con la soberanía nacional" y que las cesiones "intolerables" de Sánchez representan "la renuncia del Gobierno a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución".

12:30. El presidente del PP, Pablo Casado, ha remarcado que "el tiempo de Sánchez ya ha acabado". "En cien días tenemos tres elecciones en las que podemos pasar de estas plazas a las urnas, la España de los balcones debe pasar a las urnas", ha proclamado. Casado ha denunciado la "rendición socialista" y los "tratos bajo la mesa" que, a su juicio, ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez "desde la moción de censura" con el único objetivo de "perpetuarse en el poder" y admitiendo para ello el "chantaje" de los independentistas.

12:15. Varias decenas de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Salamanca con el mismo objetivo que los manifestantes de Madrid. Más bien está siendo una concentración silenciosa en la que se puede ver alguna bandera de España. La convocatoria comenzó a circular en la noche del sábado a través de las redes sociales.

12:05. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo la necesidad de "sofocar el golpe" en Cataluña "hasta las últimas consecuencias" con la detención de sus "responsables y conspiradores", en referencia, entre otros, al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Abascal ha abogado también por la suspensión de la autonomía de Cataluña en sus declaraciones a los medios al comienzo de la concentración convocada en la Plaza de Colón de Madrid por PP y Cs, con el apoyo de Vox, bajo el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!", para protestar contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña.

11:50. Por la calle Génova, que desemboca en Colón, baja una multitud portando banderas. Por megafonía sonaba Manolo Escobar con su 'Viva España', 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat y 'Échame la culpa' de Luis Fonsi. En la plaza, animados por 'El Pulpo', se corean lemas como "no necesitamos mediadores", "España no está en venta" y "Con la sobería nacional no se mercadea".

11:30. Los autobuses fletados por el PP que han salido a primera hora de la mañana desde Salamanca rumbo a Madrid ya se encuentran en la capital de España. En ellos han viajado numerosos afiliados populares y ciudadanos particulares. Y también cargos del partido como su presidente provincial, Javier Iglesias, los parlamentarios nacionales Bienvenido de Arriba, María Jesús Moro y Esther del Brío y el alcalde de la ciudad, Carlos Gacía Carbayo, entre otros.

11:00. El Partido Popular y Ciudadanos quieren hacer este domingo una demostración de fuerza en el centro de Madrid con la concentración convocada para defender la unidad de España, pedir elecciones inmediatas y protestar contra la "política de diálogo" de Pedro Sánchez con el Gobierno de Cataluña.

