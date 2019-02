¿Está permitido llevar la bola del remolque si no se está usando?

Cada vez más conductores apuestan por instalar en su vehículo una bola de remolque. Y lo hacen por varias razones. La principal para poder enganchar una caravana o un remolque. Pero cada vez ganan más peso para transportar motocicletas y, sobre todo, bicicletas. La pasión por las dos ruedas ha aumentado en los últimos años y se han popularizado los portabicicletas que van enganchados a la bola. Son más seguros, cómodos y prácticos.

Pero las bolas de remolque tienen una cara negativa. Y ésta viene representada en los conductores que la sufren. Muchos tienen auténtico pavor a aparcar detrás de un coche que la lleva. Si todos los conductores fueran responsables y sensatos a la hora de maniobrar durante un aparcamiento no habría problema. Pero algunos lo hacen sin ninguna delicadez y puede provocar daños en otros coches por la presencia de un elemento tan rígido y contundente como es la bola.

Cabe destacar que existen dos tipos de enganche para los remolques: uno fijo que no se puede desmontar y otro que cuenta con una parte fija y otra móvil, que se puede retirar si no se utiliza. Por lo tanto, al tratarse de un arma de doble filo, muchas personas han comenzado a cuestionar la legalidad de llevar montada la bola de remolque en el coche si no se está utilizando, sobre todo en el caso de los dispositivos desmontables.

Ante dicho debate sobre si son legales o no, los usuarios que equipan este dispositivo en su vehículo pueden estar tranquilos, puesto que en el Código de Circulación actual no aparece ningún apartado que obligue a los conductores a desmontar la bola de remolque cuando no se esté utilizando. Sin embargo, es muy importante que este mecanismo esté homologado por la Unión Europea para ser legal, ya sea fijo, desarmable o retráctil.

Actualmente, los coches equipados con este dispositivo únicamente pueden ser sancionados si la bola de remolque dificulta la correcta visualización de la matricula trasera del vehículo. Por este motivo, es recomendable retirarla si se dispone de un sistema desmontable.

