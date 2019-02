Un comentario a 'micrófono abierto' le juega una mala pasada a un edil del PP en Valencia

Un comentario a micrófono abierto le ha jugado una mala pasada al edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo. Un comentario a modo de burla y con tintes homófobos se les escapó al concejal cuando se pensaba que el micrófono estaba cerrado. Este hecho ha sido denunciado por la primera teniente alcalde y portavoz socialista, Sandra Gómez.



Gómezfinalizó el pleno con la expresión: "Okey, se acaba". La respuesta del edil del PP no se hizo esperar: "ay, que moderna soy, yo soy muy moderna... y le ha 'faltao' como a los vídeos esos del maricón...", replicó Crespo, quién se ha atribuido el comentario.



El edil popular, a su vez, considera que no se puede tildar de machista a una persona por haber llamado moderna a otra. Además considera que "es un adjetivo calificativo a cómo se expresó de una forma no habitual, a cómo se hace en las sedes parlamentarias. No tiene otra lectura", asegura Crespo, al tiempo que señala que "la otra frase que se escucha ni está acabada, ni se dirige a ella, ni a nadie", según recoge la Cadena Ser.



El vídeo de este momento ha sido difundido por López a través de la red social twitter: "Hay políticos que cuando les quitan las cámaras y los micrófonos se ve cómo son realmente: Machistas y homófobos. El PP en estado puro. Exigimos disculpas", además, en este mismo tweet le pide explicaciones a la líder popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, y a la candidata a la alcaldía, María José Catalá.





Hay políticos que cuando les quitan las cámaras y los micrófonos se ve cómo son realmente: Machistas y homófobos. El PP en estado puro. Exigimos disculpas. ¿@isabelbonig @mjosecatala también le reís las gracias a vuestros compañeros? pic.twitter.com/DkM7x2vZT5 — Sandra Gómez (@SanGomezLopez) 1 de febrero de 2019