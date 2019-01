Errejón deja su escaño pero no se va de Podemos: "Lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel"

El cofundador de Podemos Íñigo Errejón ha anunciado este lunes que deja su escaño en el Congreso tras la crisis que ha generado en la formación morada su decisión de concurrir en las próximas elecciones autonómicas de Madrid como candidato de la plataforma 'Más Madrid', impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Eso sí, ha dejado claro que no se va de Podemos.

"No podría dejar Podemos ni aunque quisiera. Lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel, y sigo siendo militante de Podemos", ha explicado en la rueda de prensa que ha convocado de urgencia en el Congreso para anunciar su decisión. "Pago muy tranquilo el precio de haber adoptado la decisión correcta", ha afirmado.

En su comparecencia, Errejón ha argumentado que "a veces lo correcto y lo cómodo no coinciden" y que, tras recibir "varias peticiones" públicas para que entregara su acta, ha pensado que tomar esta decisión era lo mejor para "dejar atrás la fase de las disputas de los partidos y centrarse en lo importante", como es, a su juicio, ganar la Comunidad de Madrid.

Así, Errejón ha señalado que se va para no "alargar más" la situación y la discusión interna, pero ha lamentado que ninguno de los miembros de la dirección le haya llamado para pedirle explícitamente que deje su acta, aunque sí se hayan pronunciando en ese sentido en los medios de comunicación. "Me habría gustado", ha reconocido.

"HAY QUE REBAJAR EL NIVEL DE DRAMA"

"Hay que rebajar el nivel de drama. He oído a dirigentes de mucho peso de mi partido hacer afirmaciones gruesas en medios de comunicación sobre que tengo que entregar mi acta, y así lo hago", ha afirmado.

La dirección de Podemos ha señalado la puerta de salida a Errejón desde que anunció su decisión el pasado jueves, pero se ha negado a emprender ninguna medida sancionadora ni de expulsión, al considerar que "no se puede echar a alguien que ya se ha ido".

Es decir, la cúpula del partido morado ha defendido desde el primer momento que ha sido Errejón el que ha tomado la decisión, a su juicio, de dejar Podemos, al querer competir con una nueva plataforma y no como candidato de Unidos Podemos y, por lo tanto, quien debe asumir la responsabilidad de dejar su escaño y el partido.

Y cuatro días después de estallar la mayor crisis de Podemos desde su nacimiento hace cinco años, Errejón ha decidido abandonar el asiento en el Congreso que consiguió como 'número tres' de la lista que encabezó por Madrid el secretario general, Pablo Iglesias, en las elecciones generales de 2016.

Errejón, que inició la legislatura como portavoz parlamentario, pero fue relevado por Irene Montero tras ser derrotado en la Asamblea de Vistalegre II de 2017, ha decidido dar este paso para tratar de poner fin al debate interno y centrarse en "levantar una nueva mayoría de madrileños que consiga llevar el cambio a la Comunidad de Madrid".

AGRADECIMIENTOS A SUS COMPAÑEROS

"Para mí este tiempo ha sido un inmenso honor, una de las etapas en las que más he aprendido, un motivo permanente de orgullo", ha señalado, antes de pasar a dar las gracias a los votantes, a todos sus compañeros de Unidos Podemos, "a los 350 diputados" del Congreso, y también a los periodistas. "Nunca pensé que iba a decir esto, pero creanme que les digo que se les va a echar de menos", ha apostillado.

No obstante, ha explicado que él no llegó al Congreso "a estar en política" sino "a hacer política", y que eso implica "tomar decisiones". En este momento tenemos ante nosotros una tarea hermosa, volver a hablar con los que faltan, gente que está ilusionada pero que ha perdido el contacto o la confianza con los partidos, e incluso a toda la gente que no pudimos convencer", ha afirmado.

Preguntado sobre si cree que será posible llegar a un acuerdo con Podemos para que se integren en su candidatura de 'Más Madrid', Errejón se ha mostrado convencido de que todavía hay alguna opción de entendimiento.

"Por su puesto. Espero que esta decisión personal mía, no sencilla, pero que sí tomo muy tranquilo, contribuya a que ese acuerdo sea posible. A que bajemos el ruido, a que rebajemos los niveles de drama y a que seamos capaces de entendernos", ha defendido.

Sobre si otros diputados embarcados que su proyecto para Madrid, como Tania Sánchez, seguirán sus pasos, Errejón, ha señalado que "el único que ha recibido peticiones" para dejar su escaño ha sido él, así que no se ha pronunciado al respecto. "Era una petición personalizada y estoy tomando una decisión exclusivamente personal", ha apuntado.

AHORA, A RECORRER LA COMUNIDAD DE MADRID

Además, sobre sus plantes en la Comunidad, y sobre si tratará de extender la marca 'Más Madrid' a otros municipios, además de la capital, el candidato ha señalado que en cada localidad "cada uno tendrá que decidir cuál es la mejor fórmula para sumar más y para incorporar a más gente".

"Las próximas veces que nos veamos me van a ver recorriendo la Comunidad, encontrándonos con esa ciudadanía, escuchando y proponiendo cuáles son las mejoras recetas y propuesta para un gobierno de transformación política al servicio de todos los madrileños", ha defendido.

