El timo de la llamada perdida que puede costar muy caro

Es Navidad. Tiempo de regalos, alegrías, buenos sentimientos... y también algún disgusto. Especialmente si nos da por devolver alguna llamada perdida que hemos visto en nuestro teléfono móvil. Las organizaciones de consumidores, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ha alertado de la proliferación en estos días del llamado "timo de la llamada perdida". Consiste en que la víctima ve que una llamada perdida de un teléfono con prefijo 225, 233, 234 o 355, y al devolverla, se le deriva a un número de tarificación adicional que tiene un coste de 1,20 euros el minuto.

"El timo de la llamada perdida vuelve a la carga. No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de alguien que conoces, claro)", asegura la Guardia Civil en su cuenta de Twitter. "1. Suena el móvil. 2. Prefijo de país extranjero donde no conoces a nadie. 3. Un par de toques y cuelgan. No devuelvas la llamada #Estafa. 225 Costa de Marfil. 233 Ghana. 234 Nigeria. 355 Albania. 387 Bosnia", ha publicado el Cuerpo Nacional de Policía en esta misma red social.

Al no saber de dónde viene y ver un prefijo extranjero uno piensa que se trata de algún tipo de trámite y devuelve la llamada, momento en el que se deriva a un número de tarificación especial, con un coste de 1,20 euros el minuto, a lo que se suma que solo el establecimiento de llamada va a suponer al usuario otros cuatro o cinco euros.

