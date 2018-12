Puigdemont acusa al PSOE de ser un "desbarajuste interno" y "no saber quién manda"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que "el PSOE es un desbarajuste interno de proporciones siderales", y les ha acusado de no ponerse de acuerdo de cara a una posible nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.



En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha afirmado: "Haríamos bien en ser muy prudentes, porque no sabemos quién manda", y ha criticado que los socialistas no se entiende ni para este asunto.





El socialistes no s'entenen ni en això. El PSOE és un desgavell intern de proporcions siderals, i faríem bé de ser molt prudents, perquè no sabem qui mana. A qui tenim assegut al davant i en nom de qui parla? D'una minoria parlamentària? Dels barons del seu partit? https://t.co/vQhIKkhiaG — Carles Puigdemont (@KRLS) 26 de diciembre de 2018

Además, se ha preguntado quién está sentado en el Gobierno y en nombre de quién habla, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "¿Habla en nombre de una minoría parlamentaria?, ¿de los barones de su partido?", ha cuestionado Puigdemont.