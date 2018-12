Un miembro del PSOE de Logroño culpa a Marta del Castillo de su propia muerte

María Luisa Izco, miembro del PSOE de Logroño se sitúa en la polémica por sus declaraciones en las redes sociales al criticar el gasto realizado en la búsqueda de la Marta del Castillo y culpabiliza a la joven de ser asesinada a manos de Miguel Carcaño la fatídica noche del 24 de enero de 2009.



La polémica frase de María Luisa Izco nació después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en Facebook que "desgraciadamente la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado el crimen de Laura". En ese momento, Antonio del Castillo, ahora en Vox y defensor de esa medida penitenciaria, le respondió con dureza al jefe del Ejecutivo: "No eres más tonto porque no puedes: acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello".



Izco salió en defensa de Pedro Sánchez atacando con estas duras palabras al padre de la joven: "Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen".



En una historia de su perfil la socialista ha señalado que su única intención era defender al Presidente y además ha apuntado que se está atacando a toda su familia y que podría llegar a denunciar a la Policía.



Antonio del Castillo está recibiendo el apoyo en las redes sociales ante las palabras de María Luisa Izco. El padre de la joven asesinada no sabe si la denunciará al tener aún pendientes dos causas de índole parecida y la "inactividad de la justicia" le hace plantearse el realizar una demanda nueva.





Maria Luisa Izco, "miembra" de la ejecutiva del PSOE La Rioja se dirige de esta manera a @kastillo62 padre de #MartaDelCastillo... No se le cae la cara de vergüenza? Puede no compartir su ideología, pero un padre que ha perdido a una hija no se merece estas palabras. #RESPETO pic.twitter.com/kTMr6lofww — Policías España (@PoliciasSpain) 20 de diciembre de 2018