La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: teclados falsos en cajeros automáticos

La Guardia Civil alerta a través de sus redes sociales de los diferentes timos que utilizan los delincuentes para estafar a los ciudadanos. El último se trata de teclados falsos en cajeros automáticos. Una especie de placa que encaja encima del original y a través del que registran el número pin de la tarjeta.



La Guardia Civil recomienda estar al tanto en todo momento y que, en caso de que la operación bancaria sea correcta, "pero el cajero no te da el dinero, no te vayas". Además, comprobar que la ranura del terminal no esté tapada y tener especial cuidado con las personas que se presten voluntariamente a 'ayudarte'.



¿CÓMO DETECTAR LA ESTAFA?

Si el cajero en el que el usuario intenta retirar efectivo pero el dinero no sale, podría estar siendo víctima de esta estafa. El terminal manipulado con un teclado falso recogerá la clave de la tarjeta de crédito que se ha utilizado para intentar retirar el efectivo.



¿QUÉ HACER SI HAS SIDO VÍCTIMA DE UNA ESTAFA?

En caso de que el terminal genere un error o el dinero no salga por la ranura correspondiente, se recomienda ponerse en contacto inmediatamente con la entidad bancaria del cajero y/o de la tarjeta. Una vez se haya contactado con el banco, comprobar si se ha registrado o no el movimiento y comunicar el incidente para que pueda ser solucionado lo antes posible.





