Las nónimas de policías y guardias civiles tras la última subida de sueldo

La decisión del Ministerio del Interior de subir el sueldo de las decenas de miles de funcionarios tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las diferentes comunidades autónomas ya tiene su traducción en las nóminas de los agentes. Es, aseguran desde el Ministerio, un primer paso para llegar a la tan solicitada equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas (sobre todo la vasca y la catalana).



Aunque el mes pasado los sueldos vivieron un importante incremento lo que cobraron los funcionarios no era real: en ese pago se incluían los atrasos de los últimos meses. Pero ¿cuánto cobran estos agentes? Un guardia civil cobra un sueldo de unos 1.466 euros al mes mientras que un agente del Cuerpo Nacional de Policía llega a los 1.572 euros. Los sindicatos policiales insisten, no obstante, que hay que tener en cuenta que en estas nóminas la retención no es la real y que, por tanto, la subida de sueldo es mayor: de unos 150 euros. "La retención de este mes no es la de una sola nómina, sino la parte proporcional a 4 meses de esa parte de equiparación respecto al año natural", afirman.





Nómina noviembre mismo Policia N. y mismo G. Civil comparada con septiembre.



GC 1574,74€ - 1466,96€=107,78€

PN 1655,13€ - 1572,46€=82,67€



Subida real del acuerdo de equiparación este mes.



GC 107€

PN 82€



13.481 Familias de 2 act/reserva ni lo cobran.

#EquiparacionYa pic.twitter.com/qNsSQq7QX6 — Natan Espinosa Pérez (@NatanEspinosaP1) 26 de noviembre de 2018

