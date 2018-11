Pablo Casado exige un "Gibraltar español" en la campaña electoral de Andalucía

En un acto de campaña en Algeciras (Cádiz), donde ha acudido a arropar al presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, Casado ha dicho que el Campo de Gibraltar necesita "un plan estratégico de inversiones, pero de verdad, de infraestructuras, de polígonos industriales y de apoyo al campo, al comercio y a las cuestiones legales".



"No queremos que solo se oiga que si el contrabando de tabaco, el bunkering en la Bahía o el juego ilegal, queremos prosperidad de verdad con inversiones reales", ha afirmado el líder del PP, quien ha defendido un mensaje "integrador de prosperidad para el Campo de Gibraltar".



Casado ha indicado que su partido quiere hacer del Campo de Gibraltar "el área de mayor prosperidad y libertad comercial del mundo, con una zona de exclusión de régimen fiscal especial, tanto a este lado del Estrecho como en Ceuta para que seamos ese polo de atracción de mercancías, pero también de comercio internacional".



Según ha explicado, la propuesta de su partido, además del plan estratégico de inversiones, recoge la cosoberanía, "que no haya verja y que las familias sigan trabajando en Gibraltar, con los mismos derechos y obligaciones que los llanitos".



También ha defendido el presidente del PP la necesidad de respetar el acuerdo al que llegó el PP con Mariano Rajoy, "un acuerdo que decía que una vez que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, solo puede Gibraltar tener pasaporte comunitario si España decide que tenga los mismos derechos de la UE".



En definitiva, Casado ha reclamado "mismos derechos, mismas obligaciones, libertad e igualdad para todos", al tiempo que ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar cuando los socialistas dicen que "el PP ya empieza con reivindicaciones históricas empobreciendo a esta comarca", porque es "todo lo contrario".



EFECTO LLAMADA DEL PSOE CON LA INMIGRACIÓN



También se ha referido el presidente del PP durante su intervención al problema de la inmigración, que tanto afecta a provincias como la de Cádiz. Ha defendido que hay que "respetar fronteras, proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y cooperar con los países de origen para que las mafias dejen de explotar a dos millones de personas al año".



Ha acusado al Gobierno de crear un "efecto llamada" que tres meses después de la llegada del Aquarius a costas españolas se demuestra en que la ruta occidental de la inmigración "ha crecido un 150 por ciento, mientras que la del Mediterráneo ha decrecido un 85 por ciento".



Así, tras apuntar que el Gobierno del PSOE repite "la gran irresponsabilidad" que hizo durante la crisis de los cayucos en Canarias en 2006, Casado ha criticado que con "la mayor oleada de inmigración irregular" existente en estos momentos, el Ejecutivo de Sánchez actúe de manera "cínica e irresponsable".



"Su cinismo y buenismo lo acaban pagando los inmigrantes a través del coste de la mafias", ha advertido Casado, quien ha defendido una inmigración "ordenada, regular y vinculada al mercado de trabajo". Según ha precisado, el PP ha protagonizado los gobiernos "más solidarios de la historia de España con Aznar como presidente, cuando llegaron cinco millones de inmigrantes sin problemas de integración ni vetos y que regresaron a sus países de origen cuando llegó la crisis".





