La culpa de sufrir un accidente con una especie cinegética seguirá siendo del conductor

Polémica zanjada. El conductor seguirá siendo el responsable de los accidente con especies cinegéticas, llámense ciervos, corzos o jabalíes. Da igual que procedan del interior de un coto. Si su presencia en la carretera no se debe a una acción de caza, el conductor tendrá un doble disgusto, el del accidente y el de asumir los costes del mismo. Así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, que ha apoyado con el fallo judicial "la correcta modificación de la Ley de Tráfico", revisada tras las demandas del sector cinegético para que, "en caso de no existir acción de caza, los cotos o los titulares no sean responsables de los daños causados por el atropello de una especie cinegética" en palabras del presidente Ángel López Maraver recogidas en un comunicado de la Real Federación Española de Caza.

Solamente seguirá habiendo dos excepciones: la responsabilidad podrá recaer en el propietario del terreno "cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor" —bien sea en el momento en que se esté realizando o 12 horas después de que haya terminado— y también podrá ser responsable el titular de la vía pública por "no haber reparado la valla de cerramiento, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos".

