Este es el camión camuflado de la DGT para vigilar el uso del móvil al volante

Hace unos días se conocía que la DGT iba a sacar a las carreteras, a modo de prueba, una furgoneta y un camión camuflados para vigilar el uso del móvil al volante. En general para controlar todo tipo de distracciones que, según los datos del Ministerio del Interior, son la causa de uno de cada tres accidentes mortales en España. Mientras la furgoneta se pondría en circulación por las carreteras de Galicia, el camión lo iba a hacer en las de Castilla y León. Pues bien, ya se conocen las características de estos vehículos que marcarán muy de cerca a todos aquellos que hablen con el teléfono mientras conducen, programen su GPS o no lleven puesto el cinturón de seguridad.

La edición digital de la revista especializada Autopista ha publicado las fotos de la furgoneta y el camión. En este último caso se trata de una cabeza de color negro marca Renault matriculada con el acrónimo PGC (Parque de la Guardia Civil). La DGT aún no ha confirmado cuándo comenzará a circular por las carreteras de Castilla y León ya que hasta que no concluya la fase de pruebas no ofrecerá datos de este proyecto.

Esta operación se desarrollará en dos fases. En la previa que se aplicará en Galicia y Castilla y León se realizarán "servicios operativos de vigilancia, teniendo en cuenta que dado que es la primera vez que se realizan este tipo de servicios, los mismos se ejecutarán perfeccionando progresivamente el procedimiento a seguir", según se indica en la orden de la DTG citada en su día por la edición digital de la revista AutoBild. Posteriormente habrá una fase operativa en la que comenzarán los servicios operativos de vigilancia conforme a las modificaciones que se hagan tras los resultados de la fase previa.

