Willy Toledo llama a la violencia: "¡A VOX se le combate a hostias!"

El actor, Willy Toledo, sigue sin tener pelos en la lengua y así lo ha demostrado en una entrevista televisiva con Juan Carlos Monedero, ex dirigente de Podemos, y con los 'partidos fascistas'.

No le bastaba por haber sido ya juzgado por sus polémicas declaraciones sobre sus sentimientos religiosos, si no que esta vez arremete contra el partido VOX: "¡A hostias! El fascismo sólo se combate a hostias porque ellos no tienen ninguna intención de dialogar".

Así contestó Toledo ante las palabras de Monedero para defenderse y replicar que eso sería darle más importancia a VOX y que hay formas "más inteligentes" para luchar contra el fascismo como "sacar a Franco del Valle de los Caídos".

Ante esto, Santiago Abascal, líder de VOX, ya han tomado medidas y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales. Ya que no permitirán que ''alienten la violencia" contra su formación y que ya están "tramitando la querella" contra Guillermo Toledo.