Una camión camuflado de la DGT controlará en Castilla y León el uso del móvil al volante

Las distracciones provocan en España uno de cada tres accidentes mortales. Muchas de ellas tienen al móvil como protagonista. Aunque la mayoría de vehículos modernos cuentan con un dispositivo manos libres, el uso de los teléfonos al volante va más allá de la mera y clásica conversación. Por desgracia se ha generalizado la costumbre de consultar el WhatsApp o mandar incluso un mensaje mientras se conduce el vehículo. Una actitud irresponsable que pone en peligro a todos los que circulan por una determinada vía. Para ser implacable contra estos comportamientos criminales, la Dirección General de Tráfico va a ir un paso más allá. Según informa la edición digital de la revista especializada en motor AutoBild, la DGT va a usar furgonetas y camiones camuflados para controlar el uso del teléfono móvil al volante.

De momento lo hará a modo de prueba y los conductores salmantinos deberán estar muy atentos. Según la información de AutoBild, Galicia y Castilla y León serán las comunidades donde se desplieguen estos vehículos camuflados. Concretamente en la región castellanoleonesa circulará un camión y en la gallega, una furgoneta. No sólo se dedicarán al vigilar el uso del teléfono móvil al volante, también controlarán otro tipo de distracciones y que tanto conductores como copilotos y pasajeros lleven puesto el cinturón de seguridad. Que los vehículos estén a prueba no quiere decir que no vayan a sancionar. Las multas serán reales para intentar bajar ese elevado número de accidentes relacionados con las distracciones.

Esta operación de la DGT se desarrollará en dos fases. En la previa que se aplicará en Galicia y Castilla y León se realizarán "servicios operativos de vigilancia, teniendo en cuenta que dado que es la primera vez que se realizan este tipo de servicios, los mismos se ejecutarán perfeccionando progresivamente el procedimiento a seguir", según se indica en la orden de la DTG citada por AutoBild. Posteriormente habrá una fase operativa en la que comenzarán los servicios operativos de vigilancia conforme a las modificaciones que se hagan tras los resultados de la fase previa.

Durante la fase previa se tomarán fotografías de las infracciones que se vayan captando para posteriormente hacerlas públicas.

Dos conductores se enzarzan en una pelea tras sufrir un accidente en la calle Rosario

El PP despliega su "artillería" en defensa del Archivo

Una conocida reincidente, detenida por robar la recaudación de un autobús de línea de Vitigudino