Errejón propone sustituir el himno de Madrid por una canción de Sabina

Íñigo Errejón, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos, se ha mostrado partidario de sustituir el himno de la región por una conocida canción de Joaquín Sabina. Ha ocurrido durante el programa 'Más de uno' de Onda Cero, cuando Errejón ha admitido que desde su punto de vista al himno de la comunidad hay que darle "vueltas". El diputado de Podemos ha reconocido que la iba a "liar" justo antes de confesar que él lo cambiaría.

Sin embargo, la propuesta no ha quedado ahí. Errejón ha propuesto que la canción que lo sustituya sea 'Pongamos que hablo de Madrid' porque "no hay madrileño que no se emocione con esa canción" y porque, según él, esa "sí" que se la saben.

Las declaraciones no han dejado indiferente a nadie e incluso el actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha respondido al aspirante dejando claro que si esas son "todas las propuestas que va a presentar Errejón, lo lleva claro". El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha añadido que si esa es "la clave del proyecto" que el diputado de podemos tiene entre manos, "no dice mucho a su favor".

