Errejón dice que Duque no fue "ejemplar", aunque no quiere enfadarse con el PSOE

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha asegurado este viernes que el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque no fue "ejemplar" creando una sociedad para comprar su vivienda, con la que se ahorró el pago de impuestos, aunque ha añadido que su continuidad en el gabinete no condiciona las negociaciones de la formación 'morada' con el PSOE.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Errejón ha recalcado que, aunque parece que "no existe nada ilegal" en el caso, no le gusta "ni un pelo" que Duque adquiriera su chalé Jávea (Alicante) de forma simultánea a la creación de esta sociedad. Errejón no ve "ejemplar" que un cargo público utilice este instrumento para presuntamente eludir impuestos.

En otra entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha defendido que, "más allá de que fuera legal" como parece, es un "desastre" que en España "este tipo de comportamientos fueran legales".

El dirigente 'morado' ha incidido en que el ministro "debería dar ejemplo" habida cuenta de que, tal y como ha asegurado, "un representante que ostenta un cargo público tiene que tener un comportamiento que pueda convertirse en norma general".