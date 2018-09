Villarejo le dijo a Delgado que tenía un prostíbulo y ella le respondió: "éxito garantizado"

Este jueves se ha conocido una nueva entrega de las conversaciones entre la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el comisario Villarejo. En unas grabaciones nuevas se muestra cómo el comisario alardea de haber abierto "una agencia de modelos" -en clara referencia a un prostíbulo-, que Delgado celebra con la expresión "éxito garantizado", y que han sido difundidas por el diario digital Moncloa.com.

Estas grabaciones se unen así a las ya publicadas, en las que la titular de Justicia llamó "maricón" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en las que decía que tenía conocimiento de encuentros entre jueces y fiscales españoles con menores de edad en Cartagena de Indias (Colombia).

En la conversación conocida este jueves, Villarejo relata lo siguiente: "Gente dura, correosa de los consejos de administración le ponías una chorbita, se la tiraba y decía 'eres un tío guapo y pom, muerto'. La gente es más simple, no he visto gente más tonta. Les contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. 'Dios, la que he liado esta mañana'. Me hice de oro. Era la información vaginal, que yo decía".

Delgado respondía que "es mucho más fácil que un hombre babee que un tía babee", a lo que el comisario le responde que "el machismo todavía está muy institucionalizado en la sociedad". Villarejo también dice que gracias a ese negocio basado en la prostitución, "buena información en su día al gremio" le dio porque "funcionaba como un tiro".