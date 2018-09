Moro pone contra las cuerdas a la ministra Delgado y la señala como la "mano visible " de Garzón

Tras las dimisiones de Màxim Huerta y Carmen Montón, el Partido Popular ha fijado sus ataques en la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Durante la sesión plenaria celebrada ayer en el Congreso, la diputada popular por Salamanca María Jesús Moro fue, junto a la parlamentaria por Cuenca María José Bonilla, la encargada de ponerla contra las cuerdas por ser "la mano visible" del exjuez Baltasar Garzón, al que se refirió como "la sombra que planea en el Ministerio", y por "dar cauce a las vendettas" del exmagistrado contra el Tribunal Supremo, que fue el que le inhabilitó en 2012.

"¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección del Comité de Expertos para recuperar la Justicia Universal?". Fue la pregunta de la parlamentaria salmantina que inició el breve debate en el que la ministra acabó "arriconada". Después de que Delgado aludiese a criterios de capacidad técnica y experiencia personal y profesional, Moro le respondió: "Es evidente que hay capacidad, hay competencia y que son expertos. Pero creo que ha desviado un poco el tiro porque no hay que elegir a aquellos que les sacan fotografías en cacerías o con quienes se reúnen en secreto o con quienes comparten dudosos eventos". "España no se merece una ministra de Justicia a la que no le importa la justicia, una ministra que parece la mano visible de una sombra que planea en el Ministerio, esa sombra que coloca a sus peones y con atrevimiento da instrucciones desde las tribunas de prensa", añadió acusando a Delgado de ser una "marioneta" de Garzón.

El "laberinto" de Canalejas para peatones y conductores

Castilla y León propone que los comercios cobren a aquellos que se prueban ropa en las tiendas

Las obras de la calle María La Brava finalizarán a principios de año, cuando comenzarán las de la calle Concordia