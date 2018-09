Willy Toledo queda en libertad provisional sin fianza

El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar tras presentarse ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid este jueves 13 de septiembre a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El actor, que estaba en busca y captura por no presentarse a declarar ante el juez en las citaciones anteriores acusado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen, fue detenido este martes 12 de septiembre y ha pasado la noche en los calabozos de la Comisaría de Moratalaz, según ha indicado su abogado.

En la vista, el actor se ha negado a declarar y se ha limitado a ratificar un escrito que ya presentó su abogado ante el juez en el que pide el archivo de la causa.

"No he acudido a las citaciones judiciales no porque tenga ganas de pasarme ocho meses con todo esto a mi espalda sino, primeramente porque me parece que no he cometido ningún delito y porque me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos", ha subrayado Toledo a su salida de los Juzgados.

También ha indicado que era "necesario llevar a cabo un acto de desobediencia civil" y que se genere en el país un debate sobre "si es realmente democrático" que se castigue con multa o cárcel la ofensa a los sentimientos religiosos. A partir de ahora, el juez continuará con las diligencias y el actor ha asegurado que acatará la decisión ya sea ir a juicio, la condena o el archivo de la causa.

El actor ha salido de la cita ante el juez con los puños en alto, mientras un grupo de personas congregadas en Plaza de Castilla coreaban "me cago en Dios".

Sobre la noche en el calabozo, Toledo ha ironizado que ha sido "muy bonita". Tras asegurar que intentó "escaparse por la casa del vecino" para que la Policía no le "pillara", ha comentado que no le cogió "por sorpresa" y ha pasado la noche junto al resto de los detenidos y no pide "ningún trato de favor".

"Es una mierda tener que pasar 20 horas privado de libertad y con angustia en una habitación cerrada, teniendo claustrofobia como yo", ha añadido.

El abogado del actor, Endika Zulueta, entraba este jueves por la mañana a los Juzgados de Plaza de Castilla y ha denunciado que no había podido comunicarse con su cliente desde su detención el día anterior a pesar de que este lo habría solicitado, algo que, según ha señalado no le había pasado antes.

Por su parte, la presidenta de la asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, quienes presentaron la denuncia contra el actor por insultar a Dios y a la Virgen en unos comentarios publicados en Facebook en 2017, ha indicado que esperan que el juez le imponga una multa para que nadie más "arremeta contra un dogma cristiano".

"Esperamos se imponga una multa, que se sancione, porque se ha incumplido la ley de forma descarada y que este tipo de actuaciones no se repitan", ha declarado Castellanos. Además, considera que el actor podría pagar "perfectamente" esta multa por su "holgada situación económica".

Castellanos ha pedido que no se confunda la libertad de expresión con los "ataques" y ha comparado el caso con los delitos de odio hacia otros colectivos, como las mujeres. "No se me ocurriría que alguien insultase a las mujeres y que se acogiese a la libertad de expresión", ha apuntado.

Aunque ha precisado que la asociación no tenía "ninguna intención" de que Toledo permaneciera encarcelado, Castellanos ha recordado que no era la primera vez que el actor pasaba la noche en el calabozo y ha asegurado que es "una persona violenta".

Dentro de los Juzgados, Toledo se ha referido a algunas personas sin determinar subrayando que deberían "desaparecer de la faz de la tierra". A su salida, Toledo ha aclarado que se refería "a los fascistas, ultraderechistas y fundamentalistas católicos". "La vida nos iría mejor sin ellos", ha apostillado. Además, ha insistido en sus comentarios publicados en Facebook en 2017 por los que está siendo investigado.