Rivera aprieta a Sánchez y le exige que haga pública su tesis

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este miércoles al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haga pública su tesis de la Universidad Camilo José Cela para "disipar dudas" sobre la misma y para evitar que, además del caso Montón o el de Casado, exista un "caso presidente del Gobierno".

Así lo ha solicitado durante su intervención en la sesión de control en el pleno del Congreso, en la que ha considerado que hay "dudas razonables" sobre la publicación de este trabajo doctoral y es necesario "acabar con las sospechas" al respecto.

Sánchez ha replicado que su tesis está publicada "conforme a la legislación" y además está colgada en la plataforma Teseo (base de datos de tesis doctorales). Por eso, ha pedido a Rivera que se informe bien porque, como en otras cuestiones, "no se prepara las preguntas" y ha convertido esta de hoy en un "lodazal".

En declaraciones posteriores en los pasillos del Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que Pedro Sánchez "mintió" al decir que esta tesis es pública, ya que solo se puede acceder "en condiciones restringidas y personas determinadas" a través de Teseo.

Por eso, ha insistido en que el presidente del Gobierno la haga pública para "acabar con el culebrón de la tesis Sánchez", aunque ha reconocido que Ciudadanos no se refiere a una posible "ilegalidad" en este tipo de trabajo sino de "disipar dudas" sobre "si hay plagio o no".

"Lo tiene muy fácil si no hay nada que ocultar", ha concluido Villegas, tras insistir en que Sánchez debe hacer pública su tesis.



