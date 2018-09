Carmen Montón anuncia su dimisión como ministra de Sanidad tras el escándalo sobre su máster

La ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón, ha presentado su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha asegurado en una comparecencia convocada este martes en el ministerio.

Montón dimite tras las informaciones difundidas por el diario.es sobre irregularidades en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos y la información de La Sexta de posible plagio en su Trabajo de Fin de Master (TFM).

"He sido transparente y honesta --ha subrayado--. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda convicción y con la conciencia muy tranquila".

La ministra ha manifestado orgullo y agradecimiento por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contado con ella para su equipo. "En todo momento he sentido la calidad humana, apoyo y afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión", ha explicado.

Carcedo, nueva ministra. Maria Luisa Carcedo Roces, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Pedro Sánchez.

Nacida en Asturias, en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Desarrolló actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón.

Entre 1984 y 1991, Carcedo asumió responsabilidades de gestión en el ámbito regional asturiano, primero como directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, del INSALUD y, posteriormente, como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias. Elegida diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias en la VIII y X legislaturas, y senadora por designación de la Junta General del Principado de Asturias entre 2015 y 2018. Fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011.

Desde el 21 de junio es alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo. Su nombramiento saldrá publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.