Cospedal deja la presidencia del PP en Castilla-La Mancha

La dirigente 'popular' María Dolores de Cospedal ha anunciado que "da un paso atrás" y dejará la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha porque cree que "en política, como todo en la vida, hay que saber cuándo una ayuda más y es más útil", ayudando así, ha dicho, a una sustitución que sea "serena y tranquila" aprovechando "el impulso nacional que tiene" ahora el PP.

Así lo ha anunciado en la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, que se celebra Toledo, donde ha asegurado que por su lealtad a Castilla-La Mancha y a los militantes del PP ha llegado el momento de "ceder el testigo" y hacerlo para que otra persona "nos presida y nos lleve otra vez al Gobierno de Castilla-La Mancha".

"Uno tiene que saber en la vida cuándo tomar las decisiones, aunque sea duro", ha manifestado Cospedal visiblemente emocionada, quien ha apuntado que ha llegado el final de una etapa en el camino para ella y que "lo justo" ahora es que ella ayude a quien vaya a sustituirla.

Cospedal ha admitido que este no ha sido "un paso fácil" para ella y que ha reflexionado mucho sobre lo que era mejor para su partido y para la región. "Cierto es que todo proceso de cambio produce un cierto vértigo pero os aseguro que el PP de Castilla-La Mancha está más que preparado para asumir esta transición y para salir reforzado", ha sentenciado.

"Os pido que seamos leales entre nosotros, que no os dejéis manipular por quienes intentarán ver en este proceso una oportunidad para dividirnos, sobre todo porque ellos adolecen de esa unidad que siempre ha sido nuestra fortaleza", ha aseverado la dirigente 'popular'.

A los miembros de la Junta Directiva del PP les ha pedido también que sean capaces de mirar "antes que nada" por los intereses del partido, dejando claro que "si a nuestro partido no le va bien, no le irá bien a ninguno, de eso que no os quepa ninguna duda".

ES NECESARIO UN NUEVO LIDERAZGO

Ha continuado diciendo que "tarde o temprano" llega un momento en toda organización en que se hace necesario "un nuevo liderazgo, un nuevo empuje, una nueva visión". "El bagaje de la experiencia ha de ceder terreno con generosidad y dar paso a un nuevo comienzo, actualizando los principios que nos dan sentido, proponiendo renovados desafíos, respondiendo a las preguntas de la sociedad de hoy y del mañana", ha señalado.

Es por ello que se ha comprometido a ponerse a disposición del nuevo presidente o presidenta del PP de Castilla-La Mancha, pidiendo la misma actitud al resto de dirigentes y militantes del PP.

También ha tenido palabras para el futuro presidenta o presidenta, a quien le ha aconsejado que "tenga siempre en cuenta que hay que aprovechar todo el talento" y que "un partido no se dirige con amiguismos sino sabiendo quién es mejor en cada momento y para cada puesto".

Le ha pedido que "mire siempre por la unidad", ya que "los ciudadanos no pueden confiar su gobierno a quien no sabe gobernarse a sí mismo". "La unidad y la confianza en la victoria son los elementos esenciales de cualquier proyecto político. No lo olvidéis nunca porque, por carecer de ellos, hasta el año 2011 no pudimos llegar al Gobierno regional".

Le ha pedido a su sustituto "generosidad y mucho esfuerzo para ponerse en el lugar del otro", así como "trabajo y cercanía" sabiendo como sabe, que esta, "la nuestra", es una región de pueblos y algunas ciudades no muy grandes y que "nuestros alcaldes y concejales son un baluarte absolutamente imprescindible para tener un partido sólido".

Al nuevo presidente o presidenta también le ha solicitado que luche cada proceso electoral como "si fuera el propio", recordándole que "desde las europeas del 2009, el PP ha ganado todos los procesos electorales en Castilla-La Mancha". "Eso nos ha dado fortaleza en los momentos difíciles y esperanza cuando los problemas nos acuciaban", ha apostillado.

AGRADECIMIENTOS

Cospedal ha agradecido a los miembros de la Junta Directiva que la hayan apoyado y reconfortado en el desarrollo de sus funciones como secretaria general del PP, "a pesar de las renuncias y de lo que eso ha podido suponer en los momentos de turbulencias a nivel nacional para el PP de Castilla-La Mancha". "Nunca recibí ni un reproche ni una queja sino el aliento de mis compañeros, mis hermanos de Castilla-La Mancha. Con esa misma ventaja abordé mis funciones como ministra de Defensa".

También ha querido dar las gracias a todas las personas que la han acompañado estos años de manera más cercana en el camino y, en especial, al secretario general del partido, Vicente Tirado, "cuya devoción a Castilla-La Mancha y a nuestro partido son aún mayores que su enorme visión política y su grandísima humanidad".

Por último, ha tenido un agradecimiento especial a los militantes, señalando que "sin ellos", como en la canción, "no somos nada", y a los cientos de miles de castellano-manchegos que "nos apoyan y votan y que quieren que lo hagamos bien y que nos vaya bien".