La ministra de Trabajo reconoce que le han "metido un gol": inicia los trámites para impugnar el sindicato de trabajadoras sexuales

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha pedido a la Abogacía del Estado que "estudie" e "inicie todos los trámites pertinentes" para declarar nula de pleno derecho la resolución con la que el Gobierno dio luz verde a la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

Dicha resolución, publicada el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está firmada por la Directora General de Trabajo, Concepción Pascual. La ministra ha asegurado que ella "desconocía por completo" esta decisión. "La persona que lleve esto me tendrá que explicar porqué no se me hizo saber que ese expediente estaba en tramitación", ha recalcado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Según ha explicado, es competencia del Ministerio proceder al depósito de los estatutos de organizaciones sindicales una vez están constituidas. Al respecto, ha precisado que como responsable del área "jamás" habría dado el visto bueno a la publicación de esta resolución en el BOE.

"Para mi ha sido una sorpresa esta publicación", ha incidido Valerio, que ha confesado el "disgusto" que se llevó al conocer la noticia. "Me han colado un gol por la escuadra", ha subrayado.

"ACTIVIDAD ILEGAL" QUE "VULNERA DERECHOS"

La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido al Ejecutivo a "hacer lo que tenga que hacer para parar" el intento de "legalizar la prostitución, la trata y la explotación sexual" de las mujeres.

"Este Gobierno no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y vulnera derechos fundamentales de las mujeres y hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos", ha remarcado Valerio en los pasillos del Congreso. Según ha aclarado, hay un "procedimiento establecido" para proceder a la anulación de oficio por parte del Ministerio.