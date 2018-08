Detienen al agresor de la mujer que quitaba lazos amarillos

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona por un delito de odio y un delito de lesiones al presunto agresor de una mujer que el pasado sábado retiraba lazos amarillos del vallado del parque de la Ciutadella, en Barcelona.



Según ha anunciado la Policía en su cuenta de Twitter, la detención se ha producido "a raíz de una denuncia", la que ella misma ha presentado esta semana tras el incidente, que se produjo el pasado sábado a mediodía.





??ÚLTIMA HORA: A raíz de una denuncia, la @policia detiene en #Barcelona por un delito de odio y otro de lesiones al presunto agresor de una mujer que retiraba lazos amarillos en la vía pública. #SomosTuPolicía #EstamosPorTi — Policía Nacional (@policia) 29 de agosto de 2018

En su denuncia, la agredida detalló que se encontraba junto a su marido y sus tres hijos menores de edad paseando por las inmediaciones del mencionado parque y retiraron algunos lazos amarillos de tela que estaban anudados en el vallado y un hombre que transitaba la misma acera empujando a una mujer en silla de ruedas les reprendió por hacerlo y dijo que llamaría a la Policía.La mujer, de origen ruso,, "vete a tu país" y "no vengas a joder la marrana aquí".Como ella no contestaba, él volvió a gritar: "Contéstame", a lo que ella respondió: "Sí, soy rusa y también soy de aquí". Tras el intercambio,y empezó a darle varios puñetazos en la cara y otras partes del cuerpo, haciéndole caer nuevamente al suelo y echándose sobre ella para continuar agrediéndola".De acuerdo al relato que la mujer trasladó a la Policía Nacional, su marido no fue capaz de quitarle al hombre de encima y necesitó la ayuda de otros viandantes. Una vez le apartaron, el denunciado se marchó sin que nadie hiciera nada por evitarlo, así que ella le siguió mientras su marido tranquilizaba a los niños hasta la pareja de Mossos d'Esquadra que apareció y que entrevistó a ambas partes.Según explican a Europa Press en fuentes conocedoras del caso, la denuncia presentada incluye un parte de lesiones, ya que la mujer fue asistida por una ambulancia en el lugar de los hechos y trasladada después al Hospital del Mar, donde se le diagnosticó "desviación del tabique nasal, con dolor intenso a la palpación, presencia de contusión maxilar derecha con pequeñas erosiones ciliares izquierdas".